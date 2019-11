Bafin räumt verstärkt bei dubiosen Finanzanbietern auf

Essen. Die Bafin greift bei dubiosen Finanzanbietern durch. Im Internet tummeln sich Geschäftemacher mit unseriösen Renditeversprechen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) geht zunehmend gegen Anbieter am sogenannten schwarzen Kapitalmarkt vor. „Wir stellen fest, dass verstärkt Unternehmen am Markt auftreten, die Geschäfte betreiben, für die sie nicht die erforderliche Erlaubnis vorweisen können“, sagte Bafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir sind in diesem Jahr bereits 128 Mal förmlich eingeschritten. Im vergangenen Jahr waren es 87 Fälle. Wir haben die Intensität der Verfolgung stark erhöht, um solchen Unternehmen möglichst schnell und nachhaltig das Handwerk zu legen.“