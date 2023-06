Berlin. Mit dem 117. Start einer Ariane-5-Rakete endet eine Raumfahrt-Ära. Wie die Trägerrakete funktioniert, was sie kostet – und was folgt.

Alles beginnt mit Pannen. Der Erstflug der Ariane 5 am 4. Juni 1996 endet mit einer Explosion. Die Hoffnung der europäischen Raumfahrt zerstört sich 40 Sekunden nach dem Start im Weltraumbahnhof Kourou selbst. Wegen eines Computerfehlers. Drei Satelliten gehen verloren, die Rakete wird in Teilen überarbeitet. Beim zweiten Start Ende Oktober werden die Satelliten zu niedrig im All ausgesetzt. Erst im dritten Versuch zeigt Ariane 5, was sie kann. Und wird über die Jahre zum Erfolgsmodell. Der 117. Start jetzt wird der letzte sein.

„Die Ariane-5-Trägerrakete war für uns Europäer mehr als 25 Jahre lang das Flaggschiff“, sagt Walter Pelzer, Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur, Europas Transporter ins All. Sie transportierte die Sonde Rosetta für die Europäische Weltraumagentur ESA in Richtung des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko, schickte die Merkur-Mission BepiColombo auf den Weg und am 14. April 2023 die Jupiter-Mission Juice. Die US-Weltraumagentur Nasa sandte das James-Webb-Weltraumteleskop mit einer Ariane 5 ins All. Über die Jahre setzte sie Galileo-Navigationssatelliten der EU aus, Wettersatelliten und knapp 150 kommerzielle Telekommunikationssatelliten.

Rund 780 Tonnen wiegt eine gut 55 Meter hohe Ariane 5 vor dem Start, etwas über zehn Tonnen davon sind Nutzlast, zum Beispiel zwei Satelliten, gut 670 Tonnen Treibstoff: flüssiger Sauerstoff und Wasserstoff für den Hauptantrieb, Festbrennstoff unter anderem mit Aluminium für die beiden Booster genannten Nebentriebwerke, die die Rakete von der Erdoberfläche wegbefördern. Booster und Hauptstufe stürzen nach dem Start in den Atlantik und werden kontrolliert versenkt. Die Oberstufe kreist etwa 20 Jahre lang in einer Art Friedhofsorbit um die Erde, bevor sie dann abstürzt und in der Atmosphäre verglüht.

Name Heinrich-Hertz-Satellit Art Erster programmierbarer Telekommunikationssatellit Größe zwei mal zwei Meter, etwa fünf Meter hoch, dazu zwei Sonnensegel Gewicht 3,45 Tonnen Position im All geostationär etwa 36.000 Kilometer über dem Äquator auf Höhe Ost-Ghanas Kosten (einschließlich Start) rund 370 Millionen Euro Geplante Lebenszeit 15 Jahre Auftraggeber Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, Wirtschafts- und Verteidigungsministerium Hersteller OHB Bremen

Gebaut wird die Ariane von der Ariane Group, die je zur Hälfte Airbus und dem französischen Luft- und Raumfahrtkonzern Safran gehört. Viele Teile kommen aus Deutschland. Verantwortung für die Oberstufe hat die Ariane Group in Bremen, aus Ottobrunn bei München liefert das Unternehmen unter anderem Schubkammern und Antriebstechnik. MT Aerospace aus Augsburg baut Booster-Gehäuse, Tankdome, Tanks. Die Haupttriebwerke kommen aus Frankreich und Italien.

Die ESA arbeitet bereits an der Nachfolgerin Ariane 6. Beschlossen wurde sie auf der ESA-Ministerratskonferenz im November 2014. Seither hat sich das Programm mehrfach verzögert. Inzwischen sind aber alle Teile der Rakete für den Jungfernflug fertig. Noch stehen einige Tests aus. Der Start ist jetzt für 2024 vorgesehen. Beteiligt ist neben den Ariane-5-Partnern Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien und Österreich auch noch Tschechien.

Die neue Rakete zu entwickeln, kostet insgesamt wohl 4,6 Milliarden Euro, 770 Millionen Euro steuert die Industrie selbst bei, den Rest die beteiligten Länder. Für die Ariane 5, eine Neuentwicklung, waren nach heutigen Preisen rund neun Milliarden Euro nötig. Die Ariane 6 kann auf Technologie der Vorgängerin zurückgreifen. Sie soll pro Start nur halb so teuer sein wie die alte.

Die Konkurrenz ist überschaubar: Die russische Sojus und SpaceX des US-Technologieunternehmers Elon Musk. Die Nasa selbst hat keine eigenen Raketen mehr und nutzt unter anderem die von SpaceX. China arbeitet mit Raketen des Typs „Langer Marsch“.

