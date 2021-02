Der Chef des US-Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat den Titel des weltweit reichsten Menschen ergattert. Der 49-jährige Unternehmer entthronte den Chef des US-Onlineriesen Amazon, Jeff Bezos. of Elon Musk and screenshots of his hijacked official Twitter account

Seattle. Amazon-Gründer Jeff Bezos tritt als Chef zurück. Sein Nachfolger an der Spitze des weltgrößten Onlinehändlers steht bereits fest.

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon leitet einen Wechsel an seiner Konzernspitze ein. Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Internetriesen ab. Bezos werde das Amt des CEO im dritten Quartal 2021 an den Amazon-Spitzenmanager Andy Jassy übergeben, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, tritt als Vorstandschef zurück. Foto: Cliff Owen / dpa

Bezos verkündete den Schritt zunächst in einem internen Brief an Mitarbeiter. Darin heißt es: "Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich in diesem dritten Quartal zum Executive Chair des Amazon Board wechseln werde und Andy Jassy CEO wird."

Jassy ist ein Amazon-Urgestein: Laut "CNBC" kam der Manager schon 1997 zu Amazon, wenige Jahre nach der Gründung. Damals war Amazon noch ein reiner Online-Buchversand, der sich in den 2000ern aber zum dominanten Online-Händler in weiten Teilen der Welt entwickeln sollte. Die Sparte AWS (Amazon's Web Services) verantwortete Jassy seit ihrer Gründung.

Jeff Bezos bleibt Amazon erhalten

Bezos bleibt dem US-Versandhändler als Chair of the Board in einer Spitzenposition erhalten. Der Gründer des Onlineversandhändlers gilt mit einem geschätzten Gesamtvermögen in der Größenordnung von 200 Milliarden US-Dollar als einer der beiden reichsten Menschen.

Bezos‘ ursprüngliche Idee eines elektronischen Buchgeschäfts entstand zusammen mit dem Investor David E. Shaw, als Bezos in dessen Finanzunternehmen arbeitete. 1994 verließ er es, um die Idee alleine weiterentwickeln zu können, und gründete noch im selben Jahr das Stammhaus, das US-amerikanische Mutterunternehmen Amazon.com, im US-Bundesstaat Washington als Onlinebuchhandlung. Im Juli 1995 verkaufte das Unternehmen auf seiner Internetplattform sein erstes Buch.

Heute ist Amazon.com, Inc. ein börsennotierter Onlineversandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette. Nach eigenen Angaben hat Amazon als Marktführer des Handels im Internet die weltweit größte Auswahl an Büchern, CDs und Videos. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. In Deutschland war Amazon 2019 mit einem Umsatz von 19,85 Milliarden Euro das umsatzstärkste US-Unternehmen in der Bundesrepublik.

