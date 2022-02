Aldi Nord wirbt zum Valentinstag mit erotischem Foodporn

Essen. Discounter Aldi Nord setzt in seinem Valentinstags-Spot auf erotischen Foodporn. Was dahintersteckt und womit andere Discounter werben.

Finger, die langsam in ein Glas Honig eintauchen, vier unterschiedliche Hände, die zu einer Banane greifen und eine Orange, der ein schwarzes Netz übergezogen wird: Aldi Nord setzt in seinem Werbespot zum Valentinstag auf Foodporn.

Für die Kampagne verzichtet der Discounter mit Sitz in Essen laut eigenen Angaben bewusst auf die klassische Präsentation der Produkte. Gezeigt werden stattdessen einzelne Lebensmittel, die von Menschen unterschiedlicher Hautfarben berührt werden. „Eine aufregende Inszenierung von Händen unterschiedlichster Menschen, die sich auf intime Weise an den süßen Köstlichkeiten begegnen“, heißt es dazu von Aldi Nord.

Foodporn zum Valentinstag: „Liebe ist vielfältig.“

Mit dem Spot, der in den sozialen Medien ausgespielt wird, soll ein Zeichen für Toleranz und Diversität gesetzt werden, sagt Marketingchef Stefan Michels: „Liebe ist vielfältig und eines der schönsten Gefühle, das uns alle verbindet. Dabei spielen die Ethnie, Geschlecht, Alter oder sexuelle Identität keine Rolle.“

Im Netz erntet der Spot bisher viel Zuspruch. „Endlich was Außergewöhnliches mit Haltung, Niveau und Spaß“, lautet einer der Kommentare. Eine andere Nutzerin freut sich über „was ‘erfrischend’ anderes“. Ein User stellt fest: „Sex sells“.

Aldi Süd verlost zum Valentinstag romantisches Date im Supermarkt

Schwesterkonzern Aldi Süd bleibt im Vorfeld des Valentinstags am 14. Februar hingegen dem Klassiker treu: einem romantischen Date zum Tag der Liebe. Das Werbevideo auf der chinesischen Social-Media-Plattform TikTok zeigt zwei Frauen beim Dinner – allerdings im Supermarkt. Dieses „Überraschungsdate“ werde im Rahmen eines Gewinnspiels verlost, die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen dabei in einer Aldi-Süd-Filiale ihrer Wahl Waren frei aus dem Regal konsumieren.

Discounter-Konkurrent Lidl setzt in diesem Jahr die Kampagne des letzten Valentinstages fort. Mit einem Gurkenglas fing vor einem Jahr die Liebesbeziehung zwischen Saskia und Thomas an, nun treffen sich die beiden wieder im Supermarkt. Allerdings spielen sie im aktuellen Werbespot, der einem Musikvideo gleicht, nur die Nebenrollen. Im Mittelpunkt stehen die Musiker „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“, die ihren Hit „Quanta Costa“ für den Discounter umgedichtet haben und in einer Lidl-Filiale performen.

Erotischer geht es beim Schnelllieferdienst Gorillas zu. Um aus dem Valentinstag einen „wahrhaftigen Tag der Zuneigung“ zu machen – ob als Single oder Paar – hat sich der Lieferdienst mit einem Hersteller von Sex Toys zusammengetan. So seien nun Vibratoren wie der „Womanizer“ über die Gorillas-App erhältlich.

