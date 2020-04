Corona-Beschränkungen: Das ändert sich in Deutschland

Umfrage 1,6 Millionen Haushalte zahlen in Corona-Krise keine Miete

Berlin. Die Corona-Krise wird für viele Mieter zur finanziellen Belastung. Einer Umfrage zu Folge zahlen immer mehr Deutsche ihre Miete nicht.

Wie kann man in der Corona-Krise die Miete aufbringen? Diese Frage treibt offenbar immer mehr Mieter in Deutschland um. Im April kamen 6,9 Prozent der Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, heißt es in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey für den Eigentümerverband Haus & Grund, über die der „Focus“ berichtet. Das entspreche bundesweit etwa .

Normalerweise liege die Zahl der Mieter, die ihre Miete nicht zahlen können, zwischen zwei und 2,5 Prozent. Bei dem sprunghaften Anstieg wird es womöglich nicht bleiben, fürchtet der Eigentümerverband Haus & Grund. Denn 17,6 Prozent der Befragten habe der Umfrage zufolge angegeben, dass sie nicht wüssten, ob sie ihre Miete künftig noch bezahlen können.

Corona-Krise: Mieter dürfen nicht gekündigt werden

Wer in der Corona-Krise seine Miete nicht zahlen kann, muss keine Angst vor einer Kündigung haben. Die Bundesregierung hat den Mieterschutz zum 1. April ausgeweitet. Jeder Mieter hat das Recht, seine Zahlungen zu stunden, wenn er aufgrund der Krise finanzielle Engpässe hat, etwa weil er in Kurzarbeit ist.

Allerdings: Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Die säumigen Mieten müssen nachgezahlt werden, sobald dies möglich ist.

Forderungen nach einem Hilfsfonds

Doch auch viele Vermieter haben die Sorge, dass dies wohl nicht immer gewährleistet werden kann. Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke forderte die Bundesregierung daher im „Focus“ auf, einen staatlichen Hilfsfonds aufzulegen, der die Ausfälle der Vermieter ausgleicht.

Viele private Kleinvermieter, die als Freiberufler, Handwerker oder Gastronomen von der Corona-Krise bereits betroffen seien, könnten einen Ausfall der Miete „nicht auch noch verkraften“.

Einen ähnlichen Vorschlag hatten bereits der Deutsche Mieterbund (DMB) und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) im März gemacht: Die beiden Verbandspräsidenten Lukas Siebenkotten (DMB) und Axel Gedaschko (GdW) hatten für einen „Sicher-Wohnen-Fonds“ plädiert, der Mietern und Vermietern gleichermaßen helfe. (tki)

