Essen. Die erste Ferienwoche in NRW startet mit wechselhaftem Wetter: Zwar wird es anfangs wärmer, doch am Sonntag kann es lokal wieder Unwetter geben.

Das erste Wochenende im Juli bringt in Nordrhein-Westfalen Sonne, Wolken und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen steigen in NRW bis auf 28 Grad, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen. Am Sonntag könnte es erneut zu lokalen Unwettern kommen. Die erste Ferienwoche hingegen wird wohl mit Schauern starten.

Unwetter hatten zuletzt vielerorts an Rhein und Ruhr die Feuerwehren erheblich beschäftigt. Von Dienstag auf Mittwoch zählten die Feuerwehren mehrere Tausend Einsätze. Bis zu 80 Liter Regen je Quadratmeter waren in kurzer Zeit gemessen worden; in Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Teilen des Ruhrgebietes wurden Straßen, Unterführungen, Tiefgaragen und Keller überflutet, auch eine Schule wurde derart unter Wasser gesetzt, dass für Kollegium und Schülerschaft die Ferien drei Tage eher begannen.

Wetter in NRW: Am Wochenende wird es wärmer

Nach einer fast schon herbstlicher Abkühlung am Donnerstag kann man am Wochenende die kurzen Hosen wieder aus dem Schrank holen - Gummistiefel und Regenschirm oder -Jacke sollte man aber griffbereit halten. Und die langen Hosen sind dann in der nächsten Wochen wieder angesagt.

Am Freitag ist es in NRW bewölkt, es bleibe aber meist Niederschlagsfrei, berichtet der DWD. Im Tagesverlauf sind vereinzelt Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, teilte ein Meteorologe des DWD in Essen mit. Der Wind wehe schwach aus westlichen Richtungen.

Am Freitagnachmittag sind kurze Schauer möglich. In der Nacht zum Samstag können sich Nebelfelder bilden, die sich aber laut DWD mit dem Sonnenaufgang schnell wieder auflösen. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen bis an die 28 Grad beginnt dann der Samstag.

Am Sonntag Unwetter, Hagel und Starkregen möglich

Am frühen Abend könnte es „westlich des Rheins den ein oder anderen Schauer geben“, sagte der DWD-Meteorologe. Dabei seien auch einzelne Gewitter in der Eifel oder am Niederrhein möglich.

Bei dichten Wolken, feuchter Luft und Regen schließt der DWD am Sonntag Unwetter nicht aus: Teils kräftige Gewitter könnten landesweit Starkregen, Hagel oder stürmische Böen mitbringen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.

Bisher keine neue Hitzewelle in Sicht

In der Nacht zu Montag kann es gebietsweise Schauer geben, auch mit Gewittern. Doch auch für Montag kündigen sich laut DWD Schauer an in NRW, die Gewitterneigung nehme ab, der Rest des Tages dürfte trocken bleiben. Am Dienstag sind neue schauerartige Regenfälle möglich.

Die gesamte kommende Woche bleibt es voraussichtlich wechselhaft in NRW, sagt eine DWD-Meteorologin in Offenbach auf Anfrage. Tageshöchsttemperaturen bleiben eher frisch mit 20 bis 24 Grad, immer wieder sind Schauer möglich und Gewitter. Eine neue Hitzewelle kündige sich laut DWD für die kommenden Tage jedenfalls nicht an.

Wetter in NRW: 17. Juni war der bisher heißeste Tag des Jahres

Der bislang heißeste Tag des Jahres in NRW war Donnerstag, der 17. Juni. In vielen Städten zeigten die Thermometer Temperaturen von deutlich über 30 Grad. Der höchste Wert Deutschlands wurde in NRW gemessen: am Flughafen Münster/Osnabrück lag die Temperatur in der Spitze bei 35,5 Grad. Auf Platz zwei landete mit 35,3 Grad Hamburg-Neuwiedenthal.

Für einen Rekord reichte dies jedoch nicht. Die höchste jemals in einem Juni in NRW gemessene Temperatur lag bei 37,9 Grad – gemessen am 27. Juni 1947 an Stationen in Köln und Königswinter. (dae/mit dpa)

