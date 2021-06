Wetteraussichten Wetter in NRW: 36 Grad erwartet - aber kein Rekord in Sicht

Essen. In Köln und Münster zeigte das Thermometer 34 Grad, der Allzeitrekord für Juni liegt aber noch höher. Die Gewittergefahr ist etwas gesunken.

Am bislang heißesten Tag des Jahres in NRW zeigen die Thermometer am frühen Donnerstagnachmittag bereits Temperaturen von 34 Grad. Dieser Wert wurde in Münster und Köln erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen auf Anfrage mitteilte. Die Meteorologin vom Dienst, Ines Wiegand, rechnete am Nachmittag mit Tageshöchsttemperaturen von rund 36 Grad.

Zum Vergleich: Die höchste jemals in einem Juni in NRW gemessene Temperatur lag bei 37,9 Grad. Gemessen wurde sie am 27. Juni 1947 an Stationen in Köln und Königswinter. "Das schaffen wir nicht", sagte die Expertin. "Wir werden keine Allzeit-Juni-Rekorde knacken." Der bisher heißeste Tag des Jahres 2021 sei es aber trotzdem.

Wetter in NRW: Nur noch vereinzelt Hitzegewitter möglich

Mit zahlreichen Hitzegewittern rechnete die Meteorologin am Nachmittag nicht. „Die Wahrscheinlichkeit ist zurückgegangen.“ Ganz vereinzelt könnte es aber ein Gewitter geben, das dann auch heftig ausfallen könne.

In der Nacht auf Donnerstag hatte NRW die erste Tropennacht des Jahres erlebt. Die deutschlandweit höchste Tiefsttemperatur gab es mit 22,0 Grad in Bad Lippspringe im Kreis Paderborn, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auf Platz zwei der wärmsten Orte in der Nacht folgte Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Temperaturminimum von 21,5 Grad. Meteorologen sprechen von Tropennächten, wenn die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad fallen. Das betraf unter anderem Düsseldorf, Essen, Münster und Köln.

Wetter: "Tropische Nächte" in NRW

Auch die Nacht zu Freitag wird wieder schwül-warm und "tropisch"; die Temperaturen fallen vor allem in Großstädten nicht unter 20 Grad. Das gelte auch für die Nacht zu Samstag, sagt Daniel Tüns. Am Freitag wird die Gewitter-Neigung stärker, sagt Tüns. Es wird bis zu 34 Grad heiß - "mit noch schwülerer Luft", sagt Tüns. Im Tagesverlauf bilden sich Wolken, zum Nachmittag hin kann es in vielen Landesteilen örtlich zu Gewittern kommen. "Auch Unwetter sind dann möglich", sagt Tüns. Wo genau sie sich ereignen, sei jedoch nicht vorherzusagen, erklärte der Meteorologe.

Gewitter und Schauer am Sonntag

Das Wochenende bringen eine Wechsel aus Sonne und Schauern mit Gewittern, heißt es beim DWD: Am Samstag stehe NRW unter dem Einfluss eines "Zwischenhochs", erklärt Tüns. Temperaturen steigen an Rhein und Ruhr bis auf 25 Grad, in Ostwestfalen sind auch 20 Grad möglich. Im Nordwesten kann es windiger sein mit Wolken, es bleibe aber trocken.

Am Sonntag ziehen bereits in der Nacht Schauer und Gewitter auf. Der Tag wird wieder heißer, sagt Tüns: "Bis zu 31 Grad sind möglich", schätzt der Meteorologe. Im Tagesverlauf ziehe dann - soweit es Wettermodelle bereits berechnen - eine Gewitterfront von Belgien in Richtung Emsland und berühre dabei voraussichtlich auch den Westen NRWs.

Die neue Woche wird erstmal etwas kühler

Die neue Woche bringt dann vorerst etwas Entspannung: "Es wird wieder sommerlich, doch es wird erstmal nicht mehr so heiß", sagt Daniel Tüns: Am Montag wird mit Temperaturen bis 28 Grad gerechnet, Dienstag und Mittwoch bis 25 Grad.

"Eine neue Hitzewelle ist erstmal nicht zu erkennen", sagt Tüns.

Es sei aber möglich aber, dass sich zum Ende der kommenden Woche wieder Hitze ankündige - "doch seriös vorhersagen lässt sich das jetzt noch nicht", sagt Tüns. (dae/mit dpa)

