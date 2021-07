Hochwasser: Die Bürger von Blessem dürfen wieder nach Hause

In den westdeutschen Hochwasser-Regionen kennt die Solidarität mit den Opfern keine Grenzen: Viele Helfer packen mit an - und kommen sich in Pandemie-Zeiten gegenseitig sehr nah. Doch an die Abstandsregeln ist in der Not vielfach nicht zu denken. Im nordrhein-westfälischen Ophoven haben die Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Erftstadt. Nach der Flutkatastrophe dürfen viele Bewohner in Erftstadt-Blessem in ihre Häuser zurück. Viel ist von ihrem Zuhause jedoch nicht mehr übrig.

Der obere Teil des massiven Eichenschranks ist unversehrt - hinter den Glastüren stecken Kinderfotos. „Gott sei Dank, wenigstens die Bilder von meinen Enkelchen sind noch da“, sagt Susanne Dunkel.

Die 70-Jährige steht am Donnerstag in ihrem Esszimmer in Erftstadt-Blessem: Bis auf den Schrank ist der Raum leer, der Boden ist glitschig von Schlamm. Die Möbel liegen als braun verdreckter Sperrmüll vor dem Haus. „Ich wohne seit 46 Jahren hier - und jetzt sowas. Was soll denn nun werden?“, fragt Dunkel und kann Tränen nicht unterdrücken.

Hochwasser in Erftstadt: Betretungsverbot seit Donnerstagmorgen aufgehoben

Nach mehreren Tagen durften die Bewohner des vom Hochwasser besonders stark getroffenen Ortes Blessem wieder in ihre Häuser. Viele Menschen waren unmittelbar nach der Katastrophe zwar einmal kurz da, um die wichtigsten Habseligkeiten zu holen - mussten dann aber wieder weg, denn es galt ein Betretungsverbot.

Ein Erdrutsch hatte einige Gebäude mitgerissen. Auch jetzt ist ein Radius von 100 Metern um die Abbruchkante aus Sicherheitsgründen noch immer Sperrgebiet. Für den Rest des Ortes ist das Betretungsverbot seit Donnerstagmorgen aufgehoben.

Vom Hochwasser zerstört ist die Schrankwand im Wohnzimmer von Susanne Dunkel. Im Katastrophengebiet Erftstadt-Blessem dürfen einige Anwohner dauerhaft in ihre Häuser zurück. Foto: Marius Becker/dpa

Zum ersten Mal sehen die Bewohner ihr Zuhause wieder, nachdem das Wasser abgeflossen ist und Schlamm zurückgelassen hat. Entlang der Straßen, die schon frei geräumt sind, türmt sich kaputtes Mobiliar.

Es gibt weiterhin kein Strom

Unzählige Helfer packen mit an und räumen das, was nicht mehr zu retten ist, aus den Häusern - auch bei Britta Simonis. „Ganz viele Freunde sind hier, um zu helfen - das ist wirklich toll“, sagt sie. Das meiste, was im Keller, in der Garage oder im Gästehäuschen stand, ist nicht mehr zu gebrauchen: Motorrad, Roller, Fitnessgeräte. Ein Freund drückt ihr ein nagelneues Smartphone in die Hand: „Hier, für dich. Nimm es einfach.“

Aufräumarbeiten in Erftstaadt-Blessem: Viele freiwillige Helfer greifen den Flutopfern unter die Arme Foto: Marius Becker/dpa

Bei Susanne Dunkel machen Helfer sich unterdessen an der schlammverkrusteten Wohnzimmergarnitur zu schaffen. „Haben Sie mal ein großes Messer?“, fragt eine Frau in Arbeitsklamotten. „Das Sofa hat sich verkantet, wir kriegen es nicht raus.“ Dunkel zieht schwungvoll eine Küchenschublade auf - und zuckt zurück: Bräunliches Wasser schwappt ihr entgegen.

Das Obergeschoss mit den Schlafzimmern ist immerhin heil geblieben. Aber Übernachten will die Seniorin dort vorerst noch nicht: „Es gibt ja keinen Strom und kein Wasser.“

Mobile Sirenen sollen Bürger vor Erdrutschen warnen

Bis das wieder läuft, werde es noch Tage oder auch Wochen dauern, sagt der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock. So schnell wie möglich sollten große Transformatoren aufgestellt werden, um die Bewohner mit Strom zu versorgen.

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Erftstadt-Blessem hat es massive Überschwemmungen gegeben, mehrere Häuser stürzten ein. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Pure Zerstörung: Die Fluten haben mehrere Häuser in Erftstadt-Blessem vollständig niedergerissen. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bilder aus Erftstadt: Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 265. Die Wassermassen haben die Straße überflutet, mehrere Lkw sind ineinander verkeilt. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Unzählige Autos liegen noch auf der B265 bei Erfstadt in NRW. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auf der B265 bei Erfstadt suchen Solodaten der Bundeswehr in überfluteten Autos nach Opfern. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In der Nähe von Erftstadt stürzten Teile der A1 in die Erft. Foto: David Young/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Das Dorf Schuld in der Eifel traf es beim Hochwasser besonders hart. Häuser stürzten ein, immer noch werden viele Menschen vermisst. Aufnahmen mit einer Drohne zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: IMAGO / Reichwein

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Schuld in Rheinland-Pfalz: Das Hochwasser hat den Ort verwüstet. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Die Brücke in Schuld im Kreis Ahrweiler ist nach dem Unwetter mit Hochwasser unpassierbar geworden. Foto: Boris Roessler/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Hochwasser in der Eifel: Die Straße zwischen Dernau und Walporzheim wurde auf einem Abschnitt einfach von den Fluten mitgerissen. Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Der Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler) wurde beinahe komplett von den Wassermassen geflutet. Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz: Eine Brücke, die im Bereich des Kurparks die Ahr überspannt, wurde durch das Hochwasser weggerissen. Foto: Thomas Frey/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Bad Neuenahr stapelt sich der Schutt, den die Menschen nach dem Hochwasser aus ihren Häusern schaffen, auf der Straße. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe An einer anderen Stelle in Bad Neuenahr hat das Wasser ein Trümmerfeld hinterlassen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Der Wehr des Baldeneysees in Essen: Nach heftigen Regenfällen trat die Ruhr aus dem Bett und überschwemmte die Landschaft und Ortschaften. Sie erreichte den höchsten Pegelstand, der je gemessen wurde. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller, sondern ganze Ortschaften. Viele Menschen verloren alles - wie diese Flutopfer im Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler). Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Die Rurtalsperre Schwammenauel ist in der Nacht zu Freitag übergelaufen. Noch immer ist die Lage vor Ort angespannt. Foto: Oliver Berg/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auf dem Campingplatz Waldcamping in Prüm riss das Unwetter Wohnwagen um und verursachte schwere Schäden. Foto: IMAGO / Eibner

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bilder aus der Gemeinde Monreal in Rheinland-Pfalz. Der gesamte Ortskern ist überflutet. Foto: IMAGO / Nordphoto

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr in Hagen an, um die Schäden, die die Überflutung des Nahmerbach am Vorabend mit sich gebracht hatte, zu beseitigen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Soldaten der Bundeswehr helfen mit dem Pionierpanzer Dachs bei den Aufräumarbeiten in Hagen-Hohenlimburg. Die Unwetterschäden sind schwer. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auch die Niederlande hat das starke Unwetter getroffen. Auf dem Campingplatz De Hatenboer in Roermond stehen Wohnwagen unter Wasser. Durch die starken Regenfälle ist die Maas auf eine Rekordhöhe gestiegen. Foto: IMAGO / ANP / Hollandse Hooghte

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Ein Luftbild zeigt den Hochwasserstand in der niederländischen Provinz Limburg. Die Maas ist nach heftigen Regenfällen über die Ufer getreten. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Trooz in Belgien: In den Provinzen Lüttich, Luxemburg und Namur wurde der provinzielle Katastrophenplan ausgerufen. Kritisch bleibt die Situation in Maaseik in der Provinz Limburg, wo das Wasser immer noch steigt. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Eine Anwohnerin von Trooz begutachtet die Schäden an ihrem Haus. Die belgische Gemeinde wurde von dem Hochwasser stark getroffen. Foto: ERIC LALMAND / BELGA / AFP

Polizei und Feuerwehr hielten rund um die Uhr die Stellung, versichert Rock. Es gebe mobile Sirenen, um die Bevölkerung im Falle einer Erdbewegung oder sonstigen Gefahr zu warnen.

Susanne Dunkels Blick fällt wieder auf ihren Eichenschrank, wandert von den Fotos der Enkel im oberen hinunter zum unteren Teil: Der ist völlig aufgequollen und geborsten. „Dass nicht mal die Eiche das aushält - das hätte ich niemals gedacht.“ (dpa)

