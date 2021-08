VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum live im Stream und TV sehen

Bochum. Start für den VfL Bochum. In der Fußball-Bundesliga tritt der Aufsteiger beim VfL Wolfsburg an. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Erstliga-Zeit beim VfL Bochum: Für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis steht endlich wieder ein Spiel in der ersten Fußball-Bundesliga an – zuletzt war der VfL vor elf Jahren erstklassig. Der Pflichtspiel-Start verlief allerdings holprig, im DFB-Pokal kam der. Routinier aber behalten zu haben.

Die Mission Klassenerhalt startet für den VfL Bochum nun beim VfL Wolfsburg. Es ist das erste Spiel für Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel. Auch der hatte kein perfektes Pokalwochenende: Wolfsburg gewann zwar gegen Preußen Münster, dabei wechselte van Bommel aber einmal zu oft aus – nachträglich droht das Aus. Jetzt geht es für den VfL Bochum und den VfL Wolfsburg aber um die ersten Bundesliga-Punkte der Saison –VfL-Trainer Reis erwartet eine „Saison der Leiden“ für sein Team.

1. Spieltag: VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum

VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum Datum: Samstag, 14. August 2021

Samstag, 14. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Wird VfL Wolfsburg gegen Bochum live im Free-TV gezeigt?

Wie alle Spiele der 1. Fußball-Bundesliga wird das Spiel des VfL Bochum gegen XY live übertragen – allerdings nur für Bezahlkunden. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Bundesliga-Spiele am Samstag sowie in Englischen Wochen live als Einzelspiel sowie in der Konferenz. Alle Spiele am Freitag und am Sonntag überträgt der Streaming-Dienst DAZN. Nur wenige ausgewählte Spiele laufen live im Free-TV auf Sat.1.

VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum im Live-Stream sehen: Wer überträgt das Testspiel?

Sky zeigt das Spiel des VfL Bochum in Wolfsburg live, sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz. Sky-Kundinnen und -Kunden können das Spiel natürlich auch über „Sky Go“ empfangen. Wer Sky nicht abonnieren möchte, kann das Spiel auch über „Sky Ticket“ einzeln buchen. Eine Zusammenfassung des Spiels wird am Abend zum Beispiel auf DAZN zu sehen sein, aber auch im Free-TV in der ARD-Sportschau.

Starkes Debüt: Christopher Antwi-Adjei brauchte nach seiner Einwechslung im Pokalspiel beim Wuppertaler SV nur wenige Minuten bis zur ersten Torvorlage im Trikot des VfL Bochum. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

VfL Bochum in Wolfsburg: Sind Zuschauer zugelassen?

Ja! 12.755 Zuschauer sind beim Spiel Wolfsburg gegen Bochum in der VW-Arena zugelassen. Erwartet werden etwa 9000 – darunter allerdings keine aus Bochum. Gästefans sind an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen noch nicht zugelassen. Und der VfL Wolfsburg will auch nicht zulassen,

VfL Bochum: Aktuelle Berichte unserer Redaktion

(phz)

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WR-Home