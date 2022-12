VfL Bochum: Trainer Letsch gibt Mousset besondere Aufgabe

Bochum. Mit dem Spiel gegen PEC Zwolle startet der VfL Bochum in die Testspiele. Lys Mousset, bisher ohne Einsatz, bekommt eine besondere Aufgabe.

Kevin Stöger und Dominique Heintz nahmen sich die Zeit. Die beiden Akteure des VfL Bochum können derzeit noch nicht mit der Mannschaft trainieren, absolvieren individuelle Einheiten. Am Dienstag schauten sie vom oberen Trainingsplatz auf den unteren. Dort forderte Trainer Thomas Letsch das Team erneut lange und intensiv. Mittendrin und bei den nun anstehenden Testspielen auch endlich dabei: Lys Mousset. Der Franzose hat bisher noch keine Pflichtspielminute für die Bochum bestritten. In den Testspielen will Letsch ihn einer besonderen Rolle sehen.

Mousset ist Stürmer, Mittelstürmer. Bei seinen bisherigen Stationen war er stets als Spieler im Sturmzentrum vorgesehen. Letsch aber hat zumindest für die nun anstehenden Testspiele gegen Zwolle am Mittwoch, Karlsruhe am Samstag und Paderborn am Freitag der nächsten Woche eine andere Position für ihn vorgesehen.

„Im Sturmzentrum werden Silvere Ganvoula und Philipp Hofmann spielen“, sagte Letsch am Tag vor dem Spiel gegen Zwolle. Das Spiel findet am Mittwoch um 14 Uhr ohne Zuschauer auf dem LA-Platz statt. „Als Innenverteidiger werde ich Lys Mousset nicht aufbieten“, fügte er dann noch mit einem Lächeln hinzu. Der Franzose könnte eine ähnliche Rolle spielen wie sie in dieser Saison bereits Simon Zoller und Takuma Asano gespielt haben. Als Akteur hinter der Spitze. Spielerisch ist Mousset das zuzutrauen.

Zwei U19-Spieler des VfL Bochum kommen gegen Zwolle zum Einsatz

Er hat inzwischen seinen Fitness-Rückstand aufgeholt, kann die Wintervorbereitung voll mitmachen. Nun kann er vielleicht zeigen, dass seine Verpflichtung vielleicht doch kein großes Missverständnis war.

Kevin Stöger dagegen gehört zu den Akteuren, die die meisten Minuten in den bisherigen Spielen gesammelt haben. „Er hat fast immer über 90 Minuten gespielt“, sagte Letsch. „Daher ist es nicht so gravierend, dass er jetzt gegen Zwolle nicht spielen kann. Er wird am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückkehren.“

Soweit ist Dominique Heintz noch nicht. Er wird auch das Spiel gegen Karlsruhe verpassen. Somit fehlen Letsch mit Heintz, Jacek Goralski, Paul Grave, Cristian Gamboa und, der am Montag zur Mannschaft stößt, fünf Akteure.

VfL Bochum sondiert den Spielermarkt

Da Vasilios Lampropoulos am Dienstag ins Training zurückkehrte, stehen Letsch 18 fitte Profi-Spieler für den Test gegen Zwolle zur Verfügung. Da er zur Halbzeit die Feldspieler komplett auswechseln will, heißt das, dass von drei U19-Spielern, die derzeit mittrainieren – Mats Pannewig, Florian Berisha und Jean-Philippe Njike Nana – zwei zum Einsatz kommen werden.

„Wir werden auf jeden Fall mit Teams spielen, die es so bisher nicht gegeben hat“, sagte Letsch. „Es werden Stammspieler und Ergänzungsspieler zusammen auflaufen. Wir werden viel mischen.“ Letsch will aber auch viel sehen.

„Wir müssen ehrlicherweise auch sagen“, sagte Letsch, „dass wir diese Spiele nutzen, um draufzuschauen, bei wem reicht es vielleicht nicht ganz und wo haben wir auf jeden Fall noch Bedarf etwas zu machen. Wir sind schon dabei den Markt zu sondieren. Es wäre blauäugig, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen würden. Aber das ist das Gute jetzt, wir haben einen Dezemberblock mit Testspielen, in denen wir uns auch den einen oder anderen Spieler noch einmal genau anschauen können.“