VfL Bochum: Thomas Reis vor Derby gegen BVB zu Gast im WAZ-Live-Talk

Bochum. Am Samstag steigt das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und dem BVB. VfL-Trainer Thomas Reis beantwortet im WAZ-Live-Talk eure Fragen.

Der VfL Bochum ist eines der Teams der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Drei der letzten vier Spiele gewann der Aufsteiger, das letzte am vergangenen Samstag beim FC Augsburg (3:2). Damit kletterte der VfL auf den zehnten Tabellenplatz und steht nach 14 Spielen vor großen Namen wie RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach.

VfL Bochum gegen BVB: Ein Knaller für die Fans

Am kommenden Samstag wird die starke Form der Bochumer auf eine harte Probe gestellt. Lokalrivale Borussia Dortmund ist ab 15:30 Uhr zu Gast an der Castroper Straße. Ein echter Knaller für die Fans des VfL und die gesamte Region.

Kann der furios aufspielende VfL Bochum auch dem Meisterkandidaten BVB ein Bein stellen? Trainer Thomas Reis wird seine Mannschaft wieder bestmöglich auf dieses schwere Spiel vorbereiten. Vor dem prestigeträchtigen Derby nimmt sich der Bochumer Cheftrainer am Mittwoch auch Zeit, um die Fragen von VfL-Reporter Ralf Ritter und unserer User zu beantworten. Denn Reis wird ab 12:30 Uhr in unserem Live-Talk-Format WAZ Live "anne Castroper" zu Gast sein.

Die vierte Ausgabe des WAZ-Live-Talks zum VfL Bochum wird am Mittwoch live auf den Facebook-Seiten der WAZ sowie auf waz.de übertragen.

Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen an Thomas Reis per E-Mail zu schicken, die wir dem VfL-Trainer am Mittwoch stellen werden. Senden Sie dazu Ihre Frage mit dem Betreff "Reis" an wir@funkemedien.de. Wir werden versuchen, alle Fragen an Thomas Reis während des Gesprächs zu beantworten.

