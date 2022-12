VfL Bochum VfL Bochum: So ist der Stand bei der Torwartfrage um Esser

Bochum. In diesem Winter wird Michael Esser den VfL Bochum nicht verlassen. Der Torwart wird benötigt. Das sagt er zu einer Vertragsverlängerung.

Patrick Fabian hat dieser Tage genug zu tun. Der Geschäftsführer Sport des VfL Bochum kümmert sich um den Kader. Es geht darum, das Team gegebenenfalls in diesem Winter, also sofort, noch einmal zu verstärken. Und es geht darum, den Kader auch langfristig so aufzustellen, dass er wettbewerbsfähig ist und bleibt. Wichtig ist dabei die Torwartfrage. Stammtorwart Manuel Riemann hat einen Vertrag bis 2024, die Verträge aller seiner Ersatzleute aber laufen zum Ende dieser Saison aus. Auch der von Michael Esser. Ihm lag zuletzt ein interessantes Angebot vor.

„Nürnberg hat sich bei mir gemeldet“, sagte Esser. „Es ist immer schön, wenn sich jemand interessiert, aber ein Wechsel spielt für mich derzeit keine Rolle.“ Damit bestätigte er, was Fabian bereits gesagt hatte, nachdem das Interesse des Zweitligisten öffentlich geworden war.

„Wir haben kein Interesse daran, Michael Esser in diesem Winter abzugeben“, hatte Fabian gesagt. „Er ist für uns als Spieler und für die Gruppe sehr wichtig.“

Esser: „Ich will spielen. Am liebsten beim VfL Bochum.“

Esser wohnt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Castrop-Rauxel. Er spielte schon in der Jugend für den VfL, ehe er 2015 zum österreichischen Erstligisten Sturm Graz wechselte. Ab 2016 spielte er dann in der Bundesliga und der 2. Bundesliga für Darmstadt 98, Hannover 96 und die TSG Hoffenheim. Im Sommer 2021 kehrte er aus Hannover nach Bochum zurück.

Er akzeptierte und akzeptiert seine Rolle als Nummer zwei hinter Riemann. War er in der Liga oder im Pokal gefordert, zeigte er seine Klasse und Erfahrung. Zum Beispiel beim 3:2-Sieg in Augsburg oder dem 4:2 gegen Bayern München in der Vorsaison.

Esser ist zudem als Typ hoch geschätzt im Team und im Klub. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen gerade wie Esser bestätigte. „Ich spreche gerade mit Patrick Fabian, schauen wir mal was in den nächsten Wochen passiert. Dass ich zu Hause bin ist wichtig – aber natürlich will ich spielen. Bock hätte ich schon noch zu spielen und natürlich am liebsten beim VfL. Ich bin jetzt 35, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich dabei bin.“

Klingt nach Vertragsverlängerung.