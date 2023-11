VfL Bochum: Test-Chance für Pannewig - Losilla wieder fit

Gegen den 1. FC Köln fehlte Anthony Losilla dem VfL Bochum zuletzt. Im Test am Mittwoch wird er mitspielen.

Bochum. Auch in dieser Länderspielpause absolviert der VfL Bochum ein Testspiel. Er hält sich aber weiter mit Infos zurück, gegen wen es wo gehen wird.

Auch am Dienstag gab es vom VfL Bochum keine weiteren Angaben dazu, gegen welches Team es am Mittwoch im Testspiel gehen wird. Klar ist, dass es in die Niederlande geht und klar ist daher auch mit großer Wahrscheinlichkeit, dass das Team von Trainer Thomas Letsch auf ein Team aus der Ehrendivision, der ersten niederländischen Liga treffen wird. Klar ist zudem, dass einige VfL-Spieler nicht werden spielen können und das ein Mittelfeld-Talent sein Comeback geben wird.