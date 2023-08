Gelsenkirchen: Gesuchtes Mädchen im Ausland gefunden

Gelsenkirchen. Mit Fotos hatten Gelsenkirchener Ermittler fieberhaft ein Mädchen gesucht. Die Fotofahndung war erfolgreich, das teilt die Polizei erfreut mit.

Erleichterung und Freude: Die Suche nach dem gesuchten kleinen blonden Mädchen war erfolgreich. Wie die Polizei am Mittwochmorgen bekanntgab, ist das Kleinkind ausfindig gemacht worden.

Gelsenkirchener Polizei: Hinweise aus ganz Deutschland – von München bis Hamburg

Die Öffentlichkeitsfahndung hatte nach Angaben des Gelsenkirchener Polizeisprechers Stephan Knipp große Aufmerksamkeit erregt, die Polizeibehörden hatten „viele Hinweise“ erhalten, und zwar aus ganz Deutschland – ,,von Hamburg bis München“. Unter den Hinweisen in „dreistelliger Höhe“ war jetzt auch der entscheidende Tipp, wie Knipp weiter ausführte. „Das Mädchen ist in Österreich in seinem gewohnten Umfeld identifiziert und angetroffen worden.“

Mutmaßlicher Täter ist bereits geschnappt worden – Kind Opfer „erheblicher Straftaten“

Den mutmaßlichen Täter hat die Polizei Gelsenkirchen bereits geschnappt. Rund sechs Jahre alt sind diese Fotos, die die Polizei bei ihren Ermittlungen fand. Das Bildmaterial ist demnach im August 2017 entstanden. Die Aufnahmen sind damals zwischen 6 Uhr und 23.50 Uhr gemacht worden.

Das kleine, damals etwa zwei Jahre alte Mädchen ist der Polizei zufolge „Opfer erheblicher Straftaten“ geworden. Weitere Angaben zu dem gesuchten Kind, wo und wann genau es in Österreich gefunden worden ist sowie was dem Tatverdächtigen zur Last gelegt wird, machte die Polizei aus „Opferschutz- und ermittlungstaktischen Gründen“ nicht.

