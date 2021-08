Vermisste 16-Jährige aus Fröndenberg wieder aufgetaucht

Fröndenberg/Dortmund. Seit Dienstag hatte die Polizei öffentlich nach einer 16-Jährigen aus Fröndenberg gesucht. Jetzt ist die Jugendliche wieder da.

Am Donnerstagvormittag gab die Kreispolizei Unna Entwarnung: Eine seit dem 13. August verschwundene Jugendliche aus Fröndenberg ist wieder aufgetaucht. Die 16-Jährige sei wohlauf, so die Polizei, Hinweise auf Straftaten in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden hätten sich nicht ergeben. Ihre Öffentlichkeitsfahndung zog die Polizei damit zurück.

Die Behörde hatte seit Dienstag nach dem Mädchen gesucht und auch ein Foto der 16-Jährigen veröffentlicht. Das ist inzwischen wieder aus dem Text entfernt worden.

