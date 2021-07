Corona-Lage in den Niederlanden

Corona-Pandemie Niederlande werden Risikogebiet: Was Urlauber wissen müssen

Aus den Niederlanden. Das RKI stuft die Niederlande aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen ab Sonntag als Corona-Risikogebiet ein. Die Folgen für Urlauber.

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung die Niederlande ab Sonntag wieder als Corona-Risikogebiet ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Die Neuinfektionen im Nachbarland von NRW waren in den vergangenen Wochen explodiert - die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei über 300 und damit deutlich über dem Wert, den das Robert-Koch-Institut als Grenze für Risikogebiete festgelegt hat. Die Niederlande verzeichnen teilweise bis zu 10.000 Neuinfektionen am Tag.

Die Einstufung als ein „einfaches“ Risikogebiet hat nach derzeitigem Stand bestimmte Einschränkungen bei der Rückreise nach NRW zur Folge. Generell rät die Bundesregierung nicht mehr von Einreisen in einfache Risikogebiete ab. Dennoch sind an die Rückreise bestimmte Maßnahmen geknüpft. Für die Niederlande ergeben sich aus der Einstufung praktische Folgen: Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland einreist und nicht geimpft oder genesen ist, muss wieder einen Corona-Test machen.

Die Niederlande sind das erste der neun Nachbarländer Deutschlands, das wieder ganz als Risikogebiet eingestuft wird. Ausgenommen sind zum Königreich gehörende Überseegebiete. Die Deltavariante hat in den Niederlanden für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen gesorgt. Nach der Rücknahme fast aller Beschränkungen stieg die Zahl der Neuinfektionen um 500 Prozent.

Im Frühjahr war das Nachbarland von NRW über einen längeren Zeitraum als Hochinzidenzgebiet eingestuft worden, damit galten noch strengere Regeln. Die neuen Einstufungen haben allerdings möglicherweise aber nur eine kurze Haltbarkeit. Die Bundesregierung arbeitet an einer neuen Einreiseverordnung ab dem 1. August, mit der die Risikogebiete ganz wegfallen werden. Derzeit sind 82 Länder in diese Kategorie eingestuft. Hinzu kommen 29 Hochinzidenz- und 11 Virusvariantengebiete.

Corona-Risikogebiet Niederlande: Welche Regeln nun gelten

Meldepflicht:

Einreisende aus einem Risikogebiet müssen sich vor ihrer Ankunft in NRW auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. Die Anmeldepflicht gilt nicht für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler, sowie Reisende, die sich weniger als 24 Stunden im Risikogebiet aufgehalten haben.

Quarantäne- und Testpflicht:

Wer aus einem einfachen Risikogebiet nach Deutschland zurückkommt, muss laut den Einreisebestimmungen des Bundes zudem in eine zehntägige häusliche Quarantäne. Diese kann allerdings durch die Vorlage eines Antigen-Tests, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder eines PCR-Tests, der nicht älter als 72 Stunden, umgangen werden.

Freitesten:

Spätestens 48 Stunden nach Einreise müssen auch die Test-, Impf- oder Genesenennachweise erbracht werden. Dann ist die Quarantänepflicht durch sogenanntes „Freitesten“ beendet. Der Nachweis ist über das Einreiseportal der Bundesrepublik einzureichen und gilt für Reisende ab sechs Jahren. Vollständig Geimpfte sowie Genesene müssen bei der Einreise keinen negativen Corona-Test vorlegen.

Wer sich weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufhält – also etwa für einen Tagesausflug in die Niederlande – ist ebenso wie Grenzpendlerinnen und Grenzpendler von der Test- und Quarantänepflicht sowie der Einreiseanmeldung befreit. Ausgenommen sind ebenfalls vollständig Geimpfte und Genesene.

Test vor Arbeitsbeginn nach Urlaub:

Sowieso gilt aktuell in NRW: Beschäftigte ohne vollständigen Impfschutz oder Genesenen-Nachweis, die mindestens fünf Tage aufgrund von Urlaub oder ähnlichen Abwesenheiten nicht gearbeitet haben, müssen nach der Rückkehr am ersten Tag an ihrem Arbeitsplatz ein maximal 48 Stunden altes, negatives Testergebnis vorweisen oder vor Ort einen Test durchführen.

Achtung: Sind die Niederlande Risikogebiet und ein Test zur Einreise nötig, muss also im Zweifel doppelt getestet werden, wenn der Test für die Einreise zu alt ist. Wie das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage bestätigt, reicht zudem ein im Ausland gemachter Test zur „Freitestung“ als Nachweis am Arbeitsplatz nicht aus.

Ein im Inland durchgeführter Test zum „Freitesten“ könne wiederum dem Arbeitgeber vorgelegt werden. Notwendig sei ein Negativtestnachweis aus einer Bürgertestung oder einer Einrichtungstestung im Sinne der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung oder ein im Verlauf des ersten Arbeitstages ein dokumentierter beaufsichtigter Test im Rahmen der Beschäftigtentestung, so ein Ministeriumssprecher. (red./dpa)

Das sind Niederlande und Sommerferien: Was bedeuten die jüngsten Lockerungen für den Urlaub

