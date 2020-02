Die „Art Déco“-Auktion, bei der auch Emmy Roths Ensemble (Katalog-Nummer 2721) unter den Hammer kommt, startet am Freitag, 28. Februar, gegen 16.30 Uhr. Die Vorbesichtigung zur Auktion läuft in der Zeit vom 21. bis 26. Februar, zudem gibt es am Samstag, 22. Februar, einen kostenlosen Schätztag (10 bis 16 Uhr).

Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.mehlis.eu/de/catalogs/9720/item/2721/