TSG-Mäzen Dietmar Hopp fordert Veränderungen im Fußball

Essen/Hoffenheim. In einem Klubinterview warnt der Mehrheitseigner des Bundesligisten vor den Folgen der Corona-Pandemie. Der 80-Jährige fordert ein Umdenken.

In der Corona-Pandemie machen sich viele Verantwortliche des deutschen Fußballs Sorgen um die Zukunft. Die Deutsche Fußball-Liga hat eine Taskforce ins Leben gerufen, in der Fan-Vertreter mit Wirtschaftsexperten, Politikern und Klub-Verantwortlichen über Veränderungen diskutieren. Dietmar Hopp zählt nicht zu dieser Gruppe. Der Mehrheitseigner des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim macht sich aber auch Gedanken über die Entwicklung. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen geben dem 80-Jährigen zu denken.

„Sicher erscheint mir, dass es ein Umdenken geben muss, denn viele Vereine sind in wirtschaftliche Not geraten, durch fehlende Zuschauereinnahmen und sicherlich auch durch Spielerverträge, die nicht mehr der Realität entsprechen“, sagte der 80-Jährige in einem Interview des Klubmagazins "Spielfeld"

Auch Leipzig-Boss warnt vor Entfremdung

Hopp fürchtet zwar nicht, dass sich viele Zuschauer und Sponsoren durch die Zwangspause abwenden, eine gewisse Entfremdung hält er aber für möglich: „Natürlich entsteht bei einer so langen Enthaltsamkeit zwangsläufig eine Distanz. Der Fußball ist nicht mehr zentral im Fokus der Menschen. Das Live-Erlebnis fehlt", sagte der Mitgründer des Software-Unternehmens SAP. Die TSG Hoffenheim habe allerdings "treue und leidenschaftliche Partner" an der Seite und bemühe sich, den Kontakt zu den Fans nicht abreißen zu lassen. (lo)