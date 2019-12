Treffen und Kontakt

Die Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende in Sprockhövel trifft sich jeden ersten Freitag im Monat. Die Treffen finden jeweils um 18.30 Uhr im Gemeindehaus am Perthes-Ring in Niedersprockhövel statt.

Derzeit besteht die Gruppe nur aus Frauen. Weitere Informationen über das Angebot gibt es bei Michael Klüter von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Hattingen/Sprockhövel unter 02324/ 954979