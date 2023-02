Recklinghausen: Kinder von Güterzug erfasst - ein Junge tot

Schrecklicher Unfall in Recklinghausen

In Recklinghausen sind am Donnerstagabend zwei Kinder von einem Güterzug erfasst worden. Ein Zehnjähriger starb, ein Neunjähriger wurde schwer verletzt. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) machte sich in der Nacht ein Bild am Unglücksort. Auch für die Rettungskräfte war der Einsatz belastend. Die Polizei ermitttelt.

Foto: Christoph Reichwein / dpa