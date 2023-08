Tornado in Wuppertal - Bäume entwurzelt, Dächer beschädigt

Symbolbild. Eine Windhose hat am Mittwochabend in einem Ortsteil von Wuppertal einige Schäden verursacht. Das Foto ist ein Archivbild von einem anderen Ort.

Wuppertal. Eine Gewitterzelle hat am Mittwochabend über einem Teil von Wuppertal eine Windhose ausgelöst. Verletzte gab es aber offenbar nicht.

Ein Tornado hat am Mittwochabend in Wuppertal Bäume entwurzelt, Äste abgerissen und an einigen Häuser Dachpfannen durch die Luft gewirbelt. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte am Donnerstagmorgen das Wetter-Ereignis.

Gegen 20.20 Uhr hatte sich im Ortsteil Dönberg, im Norden Wuppertals und in der Nähe von Neviges, plötzlich eine Windhose gebildet. Es gibt Videobilder, wie der Tornado Äste durch die Luft und unter anderem ein Kinderspiel-Haus und einen Kunststoff-Sandkasten durch einen Garten wirbelte.

Tornado in Wuppertal wirbelte wohl nur wenige Minuten

Der Tornado soll nur wenige Minuten gewirbelt haben. Laut Deutschem Wetterdienst sind Tornados in der Regel „sehr lokal“ und dauern nur kurz Zeit, sagte Meteorologe Daniel Tüns auf Anfrage. Bei der Feuerwehr Wuppertal war am Donnerstagmorgen niemand erreichbar, der etwas zu den Auswirkungen und dem ausgelösten Feuerwehreinsatz hatte sagen können.

„Ein Tornado ist eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer cumuliformen Wolke befindet“, beschreibt der DWD auf seiner Website. „Ein Tornado kann entstehen, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt bzw. gehoben wird. Durch frei werdende Kondensationswärme und starke vertikale Windscherung mit der Höhe wird dabei ein rotierender Aufwindschlauch erzeugt.“

Windhose hatte Geschwindigkeit bis an Orkanstärke

Nach ersten Einschätzungen handelte es sich in Wuppertal um keinen gewaltigen Tornado. Die vorhandenen Video-Bilder deuteten darauf hin, dass die Kraft vergleichbar sei mit Wind knapp unterhalb von Orkanstärke, also unterhalb von 120 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit. Damit habe es sich um einen Tornado der geringsten „Tornado-Klasse“ gehandelt, hieß es beim DWD.

Laut Wetterradar hatte sich über dem norden Wuppertals am Mittwochabend eine Gewitterzelle gebildet. Bei Schauern und Gewittern sei es laut Tüns auch bei uns „immer möglich“, dass es zu Windhosen kommen kann.

Laut dem privaten Weblog „Tornadoliste“ wurden in diesem Jahr in NRW bis dato fünf örtliche Tornados bestätigt und 18 Verdachtsfälle gemeldet. Zuletzt gab es am vergangenen Montag in Gronau die Meldung einer Trichterwolke. Am 6. August wurde in Ennigerloh eine Windhose gemeldet, einen Tag zuvor in Horn-Bad Meinberg. Der bisher letzte laut Liste bestätigte Tornado war am 2. August in Solingen. Er hatte eine „mindestens 350 Meter lange Schneise“ mit Schäden ausgelöst.

