Todesschuss in Lüdenscheid: Prozessauftakt nach Mordanklage

Hagen. Nach dem Todes-Schuss vom 1. Mai in Lüdenscheid startet der Prozess gegen den Beschuldigten. Ihm droht lebenslang Haft – und weiteres Verfahren.

Gut fünf Monate nach dem tödlichen Schuss am Maifeiertag im Zentrum von Lüdenscheidhat das Landgericht Hagen die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen und die Eröffnung des Hauptverfahrens terminiert. Am Montag, 23. Oktober, beginnt vor dem ersten Schwurgericht der Prozess gegen einen 24-jährigen Syrer, der zuletzt in Meschede gemeldet war.

Dem Mann wird laut Anklage vorgeworfen, am 1. Mai im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs in Lüdenscheid einem Landsmann mit einer scharfen Waffe in den Rücken geschossen zu haben. Das 24 Jahre alte Opfer verstarb im Klinikum Lüdenscheid an den Folgen der Schussverletzung. Auslöser für den Vorfall soll ein Streit zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten über ein Drogengeschäft gewesen sein. Der Beschuldigte hatte sich drei Tage nach der Tat und einer öffentlichen Fahndung in Begleitung eines Anwalts der Polizei Hagen gestellt.

Die Staatsanwaltschaft Hagen hat Anklage wegen vollendeten Mordes erhoben, wobei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt sein soll. Für vollendeten Mord sieht das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Für das Verfahren sind zunächst 17 Hauptverhandlungstage bis zum 10. Januar 2024 vorgesehen.

Weitere Ermittlungen wegen Raubüberfällen

Gegen den mutmaßlichen Todesschützen laufen weitere Ermittlungen der Polizei. Der in Meschede gemeldete Asylbewerber aus Syrien soll demnach auch einer gefährlichen Bande angehört haben, die in ganz NRW Tankstellen an Autobahnen überfallen haben soll. Der Arnsberger Oberstaatsanwalt Thomas Poggel bestätigte die weiteren Ermittlungen.

Die Bande soll für zehn Überfälle zwischen Februar und April verantwortlich sein: in Dortmund, Gelsenkirchen, Remscheid, Siegen, im Märkischen Kreis und im Kreis Soest.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WR-Home