Tiefbau ist ein Problem

Massive Probleme gibt es weiterhin bei der Suche nach Tiefbau-Unternehmen, die Glasfaserleitungen verlegen. Deshalb gebe es grundsätzlich die Möglichkeit, die eigentlich auf drei Jahre begrenzte Förderung von Bund und Land zu verlängern. So könnte auch nach fünf Jahren noch gebaut werden.

Für den Anschluss an das Glasfasernetz werden in der Regel Leitungen mit Hilfe von so genannten „Erdraketen“ unterirdisch bis zum Hausanschluss geführt. Grundstückseigentümer müssen also bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht befürchten, dass in ihrem Garten Erdarbeiten durchgeführt werden.