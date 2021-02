Autobahn-Baustellen: A45 bleibt auch 2021 Schwerpunkt

Hagen. Auch dieses Jahr müssen sich Autofahrer in NRW auf Autobahn-Baustellen einstellen. Vor allem auf der A45 ist weiter viel Geduld gefragt.

Autofahrer im westfälischen Landesteil in NRW müssen sich 2021 auf zahlreiche neue Baustellen auf den Autobahnen einstellen. Dabei bleibt die A45 zwischen Dortmund und Frankfurt einer der Schwerpunkte. „Allein fünf der neun Top-Projekte, für die in diesem Jahr der Baustart geplant ist, sind an der Sauerlandlinie angesiedelt“, teilte die Außenstelle Hagen der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit.

Demnach starten im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A45 in diesem Jahr im nördlichen Hessen drei große Brücken-Bauprojekte, in Nordrhein-Westfalen kommt ein weiterer Brückenneubau hinzu. Hier wird die Talbrücke Landeskroner Weiher südlich von Siegen ersetzt.

Weitere Baustellen auf der A1, A31 und A43

Auch andernorts gibt es neue Baustellen: Auf der A1 wird der Ausbau auf sechs Spuren fortgesetzt. Betroffen sind die Bereiche zwischen Münster-Süd und Ascheberg nördlich des Kamener Kreuzes und in Niedersachsen zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage. Bei Unna wird eine Talbrücke neu gebaut.

Auf der A31 wird die Fahrbahn zwischen Bottrop und Dorsten erneuert. Im Bereich Recklinghausen und Herne werden auf der A43 für den Ausbau auf sechs Spuren Brücken abgerissen und neu gebaut.

Straßen NRW nicht mehr für Autobahnen zuständig

Seit Anfang des Jahres liegt die Verantwortung für die 2200 Kilometer Autobahnen in NRW beim Bund und nicht mehr beim Land. Statt Straßen NRW ist seitdem die Autobahn GmbH des Bundes zuständig. Durch die Umstrukturierung ist die Niederlassung Westfalen auch über die Ländergrenzen hinaus für Autobahnen in Hessen und Niedersachsen zuständig. Baustellen auf den Autobahnen im Rheinland werden von der zweiten NRW-Niederlassung betreut. (dpa)