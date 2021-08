Tacken 2021 One Night Stand – Lohnzich macht’s in NRW

Essen. So geht das! Provokante Kampagne des Nordrhein-Westfalen Tourismus, um vor allem junge Menschen für einen Kurzurlaub in NRW zu begeistern.

Provokant ging es zu bei der Kampagne des Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V. Aufmerksamkeit war das Gebot der Stunde mit dem Ziel vor allem junge Menschen für einen Kurzurlaub in Nordrhein-Westfalen zu begeistern. Es ging hin und her bis der richtige Claim gefunden war: „One Night Stand – Deine Nacht mit NRW“. Die sinnlichsten, innigsten und kuscheligsten Ecken des Landes wurden gezeigt. Und zwar früh morgens mit großer Bettdecke. So wurden viele Orte vollkommen neu in Szene gesetzt, egal ob Seen, Wälder, Talsperren, Zechen, Flüsse, Städte, Schlösser oder Burgen.

Die Fotos wurden mit starken Slogans versehen und vor allem Online ausgespielt. Ob „Innig hinter Hecken“, „Romantisch unterm Sternenhimmel“ oder „Wild auf der Wiese“, Lohnzich und NRW-Tourismus hielten Kurs und trotzen der Kritik aus der Tourismus-Szene ob dieser Kampagne.

Die Reichweiten waren überzeugend, in Print und Online wurden sieben Millionen Menschen erreicht, die Zahl der Instagram-Follower auf #deinnrw konnte um 47% gesteigert werden, wenn auch bei touristischen Kampagnen die Übernachtungszahlen schwer messbar sind. In NRW zumindest sind sie damals, noch vor der Pandemie, gestiegen. Leidenschaft war das Motto der Agentur, die übrigens bewusst von Münster nach Essen gezogen ist. Und nicht nur für eine Nacht.

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

