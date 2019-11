Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebenshilfe HSK: Tag der offenen Tür in Brilon

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Hochsauerlandkreis wurde 1991 als Elterninitiative gegründet und ist ein über 500 Orts- und Kreisvereinigungen in Deutschland. Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, den von ihr betreuten Menschen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Zu diesem Zweck bietet sich im gesamten HSK eine Vielzahl ambulanter Hilfen an.

Der mobile soziale Dienst berät zu Leistungsansprüchen und unterstützt bei der Stellung von Anträgen. Der sogenannte Familien unterstützende Dienst ermöglicht stundenweise Betreuung, Alltags- und Freizeitbegleitung und leistet Pflege-Pflichteinsätze. Bei der Schulbegleitung wird Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Behinderung eine Assistenz benötigen, eine Begleitperson während der Schulzeit zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es verschiedene Freizeit- und Reiseangebote. Ein weiterer Arbeitsbereich der Lebenshilfe sind Gesetzliche Betreuung.

Am Freitag, 22. November, stellt die Lebenshilfe HSK von 11 bis 16 Uhr ihre neuen, erweiterten Räumlichkeiten und die einzelnen Fachbereiche in der Gartenstraße 47 in Brilon vor. Dabei können auch die Räume des neuen Autismus-Kompetenz-Zentrums besichtigt werden. Weitere Infos gibt es unter: www.lebenshilfe-hsk.de