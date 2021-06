Braucht Armin Laschet ein neues Vorbild? - Der Wahl-Newsletter der WAZ

Hier entstehen Teile des WAZ-Wahl-Newsletters. Überschrift = Betreff, Fließtext = Editorial.

wenn Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl erfolgreich sein will, muss er sich nach dem erfolgreichen Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt nicht mehr an CSU-Chef Markus Söder orientieren. Nein, vielmehr muss Armin Laschet so sein wie Reiner Haseloff!

Dies erzählt eine gelungene Karikatur nach dem vergangenen Wahlsonntag, der der CDU einen ungeahnten Erfolg bescherte. Die Kernaussage, ironisch und dennoch ein wenig ernst gemeint: Laschet soll nicht Laschet sein, er soll sein wie andere, wie die erfolgreichen Politiker nämlich. Aber wie viel Wahrheit steckt in dieser Meinung, die vermutlich von nicht wenigen Menschen geteilt wird? Die Fakten sprechen jedenfalls dagegen. Laschet gewann bei der NRW-Landtagswahl vor vier Jahren überraschend gegen Hannelore Kraft (SPD) und wurde Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Dann setzte er sich gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen durch und übernahm den CDU-Bundesvorsitz, bevor er Markus Söder auf der Strecke ließ und zum Kanzlerkandidaten der Union berufen wurde. Und jetzt war die CDU der einzige Sieger in Sachsen-Anhalt, mit Haseloff. Aber eben auch mit Laschet.

Für die Bundestagswahl sagt die jüngste Landtagswahl wenig bis nichts aus, es wird bis zum September noch zu viel passieren. Dennoch gilt, dass die Demokraten in diesem Land nicht zufrieden sein dürfen, wenn jede fünfte Wählerstimme an die AfD geht. Klar wurde auch, dass die Bäume für die Grünen nicht in den Himmel wachsen – und dass es drei klare Verlierer gab: Die Linken, die weit hinter den Erwartungen blieben, die SPD und die Demoskopen. Die einst so stolzen Sozialdemokraten kamen auf acht Prozent und nähern sich damit, so absurd es auf den ersten Blick klingen mag, der Fünf-Prozent-Hürde. Und alle Umfrageinstitute lagen mit ihren Ergebnissen vor der Wahl so weit daneben, dass ein User bei Twitter fragte, was die Demoskopen eigentlich beruflich machen.

Ihr Andreas Tyrock

WAZ-Chefredakteur