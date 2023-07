VfL Bochum und Schalke: Was auf dem Transfermarkt noch geplant ist

Rund 1500 Fans des VfL Bochum feierten ihre Mannschaft am Mittwoch beim Trainingsauftakt. Die Stimmung ist nach dem Klassenerhalt prächtig beim VfL. Dafür sorgte eine weitere gute Nachricht: Patrick Fabian kehrt nach überstandener Krankheit zurück und nimmt seine Arbeit als Sport-Geschäftsführer wieder auf. Der Sportchef steigt in einer wichtigen Phase ein: Mögliche Transfers seien "das Hauptthema gerade", betont Fabian. Ähnlich sieht es auf Schalke aus. Nach dem Verkauf von Marius Bülter suchen die Königsblauen Ersatz. Was beide Klubs auf dem Transfermarkt planen und wie die Teams aktuell aufgestellt sind, darüber sprechen unsere Experten Markus Rensinghoff (VfL-Reporter) und Andreas Ernst (Schalke-Reporter) mit unserem Moderator Timo Düngen.