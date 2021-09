Service Sie haben eine Frage oder Kritik? So erreichen Sie uns

Essen. In unserem Podcast Fußball Inside wird Woche für Woche Klartext über die großen Revierklubs gesprochen. Sie als Zuhörer dürfen Fragen stellen.

"Tacheles. Aussem Pott." Das bekommen Sie als Zuhörer in unserem Podcast Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir diskutieren Woche für Woche über die Lage bei unseren großen Reverklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell.

Auch Sie als Zuhörer haben die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen. Sie haben eine Frage an unsere Experten oder Moderatoren? Sie haben eine Anregung oder Kritik? Dann schreiben Sie uns eine Email oder eine Whatsapp - gerne auch per Sprachnachricht, damit wir Ihr Anliegen den Experten in der Runde mitteilen können.

So erreichen Sie das Team von Fußball Inside:

Email: hallo@fussball-inside.com

Whatsapp: 01523 1040572

