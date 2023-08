Derby-Podcast: Wie der VfL Bochum den BVB knacken kann

Es ist zwar nur das vermeintlich „kleine Derby“, aber es ist auch das einzige Ruhrpottderby in der ersten Liga. Der VfL Bochum empfängt Vizemeister Borussia Dortmund und wir sprechen darüber. Auf wen wird es im Derby ankommen? Und was für ein Spiel können wir erwarten? Unter anderem darüber diskutieren unsere Experten, VfL-Reporter Ralf Ritter und BVB-Reporter Christian Woop, zusammen mit Moderator Timo Düngen.

Essen. Derby-Zeit in der Fußball-Bundesliga: Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund - wir besprechen die Chancen auf eine Überraschung.

Ein Revierderby ist der Bundesliga seit dem Abstieg vom FC Schalke 04 noch geblieben: Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der VfL Bochum den Nachbarn Borussia Dortmund zum ungleichen Kräftemessen.

Gibt es eine Chance, wie die Bochumer den Favoriten ärgern können? Darüber diskutieren VfL-Reporter Ralf Ritter und BVB-Reporter Christian Woop in der neuen Folge unsere Podcasts "fußball inside" gemeinsam mit Moderator Timo Düngen.

Klar ist: Bochum darf sich nicht erneut präsentieren wie beim 0:5-Debakel in Stuttgart, als es den Blau-Weißen an Kompaktheit, aber auch Intensität gefehlt hat. Und der BVB? Muss die Schlüsse ziehen aus dem doch recht biederen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln, er benötigt mehr Kreativität in der Offensive, muss Tempo und Tiefe ins Spiel bringen - und darf sich nicht auf Zweikämpfe mit den Bochumern im Zentrum einlassen.

Moritz Broschinski (r.) im Duell mit Dortmunds Niklas Süle beim 1:1 des VfL Bochum gegen den BVB am 21. April. Foto: Udo Kreikenbohm / FUNKE Foto Services

