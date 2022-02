Warum die Hospitalisierungsrate an Aussagekraft verliert

Warum die Hospitalisierungsrate an Aussagekraft verliert

Dittmer im Video Warum die Hospitalisierungsrate an Aussagekraft verliert

Essen. Die Hospitalisierungsrate soll Aufschluss über Krankheitsschwere und Klinikbelastung geben. Omikron ändert das. Virologe Dittmer im Interview.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt an, wie viele Patienten mit SARS-CoV-2 im Krankenhaus liegen, auf 100.000 Personen und die letzten sieben Tage bezogen. Der Wert soll Aufschluss darüber geben, wie viele Menschen schwer an Covid-19 erkranken und wie hoch die Belastung des Gesundheitssystems ist. Im Video-Interview erklärt Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Essener Uniklinikum, warum sich die Bedeutung dieses Parameters mit Omikron ändert.

Die Themen im Überblick:

Personalausfall: Angespannte Lage im Uniklinikum Essen

Omikron-Welle sorgt für mehr Patienten auf Normalstationen

Mit oder wegen Corona im Krankenhaus: Omikron verändert Bedeutung der Hospitalisierungsrate

Antigen-Selbsttest im Rachen oder in der Nase?

Schwangerschaft und Omikron

Inkubationszeit bei Omikron



Das komplette Interview gibt es als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 11. Februar). Darin geht es diesmal unter anderem noch um dieses Thema:

Hohe Impfquote bei den über 60-Jährigen in NRW: Sind wir gut auf die nächsten Monate vorbereitet?

Corona in NRW: Weitere Videointerviews zum Thema finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW