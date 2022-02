Virologe zu Karneval: Veranstaltungen im Freien vertretbar

Essen. Unter bestimmten Bedingungen darf in NRW Karneval gefeiert werden. Virologe Dittmer erläutert, worauf Karnevalfans achten sollten.

Auch in diesem Jahr wird Karneval nicht wie gewohnt gefeiert: Sitzungen fallen aus, Umzüge werden verschoben oder Veranstaltungen finden nur unter bestimmten Regeln statt. Was ist in der aktuellen Corona-Lage verantwortbar und was nicht? Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Essener Uniklinikum, über Karneval in Pandemiezeiten.

Die Themen im Überblick:

Mit Blick auf die Krankenhäuser in NRW: Befinden wir uns weiterhin auf einem guten Weg?

Sind Karnevalsveranstaltungen in dieser Phase der Pandemie verantwortbar?

Corona und Karneval: Tipps für Karnevalfans

Paxlovid jetzt auch in Deutschland auf dem Markt: Covid-19-Medikament soll Menschen mit Risiko helfen

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 25.2.). Darin geht es diesmal noch um folgende Themen:

Hat Karneval einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen?

Wir wirkt das Medikament Paxlovid im Körper?

Paxlovid-Zulassung: Wie ist die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde bei der Prüfung der Daten vorgegangen?



