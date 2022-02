Virologe: Warum der Abschied von Pool-Tests überfällig war

NRW ändert die Testregeln an Grundschulen. Dittmer erläutert, warum das überfällig war und wann wir über ein Ende der Tests diskutieren müssen.

Virologe: Müssen irgendwann Freedom Day an Schulen einführen

In der Bund-Länder-Runde am 16. Februar wurde der Lockerungs-Fahrplan für die nächsten Wochen besprochen. Laut RKI-Angaben gehen die Neuinfektionen in NRW langsam zurück. Die Zeichen stehen auf Normalität.

Haben wir den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten? Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Essener Uniklinikum, erläutert im aktuellen Video-Interview, welche Werte noch dafür sprechen, dass das Infektionsgeschehen zurückgeht. Außerdem: Lolli-Tests an Grundschulen werden abgeschafft. Warum das nach Einschätzung von Dittmer überfällig ist.

Die Themen im Überblick:

Haben wir den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten?

Drei-Stufen-Plan in Richtung Normalität: Wie sinnvoll sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde?

Mit Blick auf den Herbst: Brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht?

Lolli-Tests an Grundschulen werden abgeschafft – eine gute Idee?

Neue Teststrategie an weiterführenden Schulen: Nur Ungeimpfte müssen sich testen

Mehrfachinfektionen trotz Booster-Impfung

Das komplette Interview gibt es als Podcast: Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 18. Februar). Darin geht es diesmal unter anderem noch um diese Themen:

Wie lange brauchen wir noch den Mund-Nasen-Schutz?

Dittmer zu Omikron-Untervariante BA.2: keine „dramatische Entwicklung“

Wie sinnvoll sind Antikörper-Tests?

