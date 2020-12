Essener Forscher erklärt, wie Salbeitee Corona-Viren bremst

Essen. Interview: Salbeitee wirkt antiviral. Prof. Trilling berichtet, wie seine Frau ihn darauf brachte. Virologe Dittmer spricht über Impf-Risiken.

Die Nachricht hat jüngst für Furore gesorgt: Salbeitee wirkt stark antiviral - so stark wie das Mittel Remdesivir, das zur Behandlung corona-kranker Patienten eingesetzt wird. Die Erkenntnis, das handelsüblicher Tee uns im Alltag schützen kann, könnte sich in den kommenden Wochen der sich zuspitzenden Pandemie noch als bedeutsam erweisen. Aber wie kommt man auf diese Idee? Professor Mirko Trilling erklärt im Video-Interview, was das mit seiner Frau, der Wissenschaftlerin Dr. Vu Thuy Khanh Le-Trilling zu tun hat - und ob vielleicht auch Hopfen eine ähnliche Wirkung erzielen könnte.

Die weiteren Fragen im Überblick:

Die Zahl der Corona-Toten hat neue Höchsstände erreicht. Als Konsequenz hat Ministerpräsident Laschet erklärt, dass es in NRW nun ebenfalls einen harten Lockdown nach Weihnachten geben soll.

Bekommen wir durch diese Maßnahmen die Corona-Zahlen wieder in den Griff?

Und müssen wir in den Folgemonaten mit einer dritten und vierten Welle rechnen?

Als Ergänzung oder Alternative zum Lockdown wurde in den letzten Tagen darüber diskutiert, wie man die Risikogruppen besser schützen kann, um die Zahl der Toten zu senken. Vor allem vom Tübinger Modell war viel die Rede: Mit dem massiven Einsatz von Schnelltestests und speziellen Zeitspannen für Senioren in Supermrärkten.

Haben wir in NRW da Nachholbedarf?

Der Lockdown gilt als letztes Mittel - das man nicht endlos anwenden kann.

Falls der Lockdown nicht funktioniert wie gewünscht, brauchen wir andere Maßnahmen – wie etwa die ostasiatischen Staaten: mit harten Quarantäne-Richtlinien und gezielterer Verfolgung der Infektionsketten durch Datenauswertung?

Die große Hoffnung ruht jetzt auf den anstehenden Massen-Impfungen. In Großbritannien wurden diese Woche die ersten Menschen geimpft. Aufgrund des kurzen Entwicklungszeitraums der Impfstoffe sind aber noch viele Fragen offen:

Wenn ich geimpft bin, kann ich dann noch andere Menschen anstecken?

Es wurden außerdem Zweifel an der Dauerhaftigkeit des Impfschutzes geäußert. Was wissen wir darüber?

Impfgegner heben vor allem immer wieder auf die Risiken der Nebenwirkungen der Impfstoffe ab. Was sagen die Wissenschaftler dazu?

Die Interviews dieser Reihe gibt es auch als Podcasts. In der letzten Folge sprachen wir unter anderem noch darüber, in welcher Phase mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen am ansteckendsten sind.

