Schulen: Wie hoch ist die Infektionsgefahr für Kinder?

Essen. Einige Städte wollen den Präsenzunterricht aufheben. Virologe Dittmer erklärt, warum Kinder in Schulen keiner extremen Gefahr ausgesetzt sind.

Einige Städte wollen den Präsenzunterricht an Schulen mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen wieder aussetzen. Im Interview mit Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, geht es unter anderem um die Frage: Wie gefährdet sind Kinder in Schulen? Außerdem Thema:

Astrazeneca

Zum Zeitpunkt der Empfehlung, die Impfungen zu stoppen, waren es sieben Fälle. Drei Menschen sind gestorben. Auch andere Länder setzten die Impfungen zunächst aus.

Was wissen wir aktuell anhand der Daten über die gemeldeten Fälle und was wissen wir nicht?

In den Sozialen Medien wird das mögliche Thrombose-Risiko nach einer Astrazeneca-Impfung mit dem Thrombose-Risiko durch die Einnahme der Antibaby-Pille verglichen.

Kann man das überhaupt miteinander vergleichen?

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) soll nun klären, ob der Astrazeneca-Impfstoff schwere Nebenwirkungen auslöst oder nicht, und wie man dann am besten weiter vorgeht.

Was genau überprüfen die Experten der EMA?

Aktuelle Infektionslage in NRW

Die Infektionszahlen sind in NRW in den letzten Wochen gestiegen. Es gibt aber regionale Unterschiede. Manche Regionen haben eine 7-Tage-Inzidenz von über 100, andere liegen teils deutlich darunter.

Die Zahl der Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in NRW im Krankenhaus liegen ist ungefähr gleich geblieben (Zweiwochen-Vergleich).

Wie bewerten Sie das aktuelle Infektionsgeschehen hier in NRW?

Schulen und Corona

Einige Städte wollen den Präsenzunterricht an Schulen mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen wieder aussetzen.

Macht es beim Thema Schule überhaupt Sinn, auf Inzidenzen/Gesamtzahlen zu schauen oder gibt es andere Parameter, die vielleicht viel wichtiger sind?

