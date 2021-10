Müssen geimpfte Personen in NRW in Corona-Quarantäne? Die Regeln in der Übersicht. (Symbolbild)

Essen. Die Corona-Zahlen in NRW steigen, vor allem in den jüngeren Altersklassen. Müssen geimpfte Menschen in Quarantäne? Die Regeln in der Übersicht:

Müssen geimpfte und genesene Menschen in NRW in Corona-Quarantäne?

In der Altersklasse der über 18-Jährigen sind nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) über 85 Prozent der Menschen geimpft.

Die Quarantäne-Regeln in NRW in der Übersicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt knapp unter der 100er-Marke (99,7; Stand 29. Oktober). In den jüngeren Altersklassen – vor allem bei den Fünf- bis 14-Jährigen – liegt die Inzidenz in einigen Städten und Kreisen über der Marke von 200. Zwar gibt es Anträge, einen Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zuzulassen, derzeit ist aber noch kein Impfstoff verfügbar.

Wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf einer Pressekonferenz erklärte, sind bei den über 18-Jährigen mehr als 85 Prozent durchgeimpft. "Bei den Schülern ab zqölf Jahren sind es 50 Prozent", erklärte er.

Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Gesundheitsminister, erklärte, dass in der Altersklasse der über 18-Jährigen mehr als 85 Prozent geimpft sind. Foto: Jonas Güttler/dpa

Bei mehr als 3.800 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages (Stand 29. Oktober) stellt sich die Frage: Müssen in NRW geimpfte Menschen als Kontaktperson in Quarantäne? Grundsätzlich gilt, dass das örtliche Gesundheitsamt von diesen Regelungen abweichen kann.

Folgende Personen müssen in NRW in Quarantäne:

Personen, die sich mit Symptomen oder nach einem positiven Schnelltest einem PCR-Test unterzogen haben und auf das Ergebnis warten.

Personen mit einem positiven PCR-Test-Ergebnis

Personen, die mit einer positiv auf Corona getesteten Person in einem Haushalt leben, und die nicht immunisiert sind.

Wann kann die Quarantäne in NRW vorzeitig beendet werden?

Personen, die sich nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne begeben musste, können - wenn sie frei von Symptomen und vollständig geimpft sind - am fünften Tag durch einen negativen PCR-Test die Quarantäne beenden.

Welche Personen müssen in NRW nicht mehr in Quarantäne?

Personen, die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt leben, aber gegen Corona immunisiert sind. Die Voraussetzung ist, es treten keine Symptome auf.

Kontaktpersonen, die gegen das Coronavirus immunisiert sind. Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler in NRW.

