Corona-Regeln NRW will 15-Kilometer-Regel in vier Kreisen umsetzen

Düsseldorf. Die 15-Kilometer-Regel soll nun doch in vier Kreisen in NRW verhängt werden - bereits ab Dienstag. Großstädte legten offenbar Protest ein.

Nachdem die 15-Kilometer-Regel in der neuesten Coronaschutzverordnung zunächst fehlte, kommt sie nun doch: Dazu tritt bereits ab Dienstag, 12. Januar, eine neue Regionalverordnung in Kraft.

Sie gilt zunächst für die Kreise Recklinghausen, Höxter, Minden-Lübbecke und den Oberbergischen Kreis. Demnach ist auch Gladbeck betroffen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 407,4 lag. Ministerpräsident Armin Laschet soll klar gestellt haben, dass die Bewegungseinschränkung für alle Städte gilt, deren Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt.

Bielefeld, Bottrop und Gelsenkirchen fehlen in Verordnung

In einem früheren Entwurf der Verordnung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, waren noch die Städte Bielefeld, Bottrop und Gelsenkirchen aufgeführt. Prompt hatte es am Montagnachmittag Protest gegebeben. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), der auch Vorsitzender des NRW-Städtetages ist, bezeichnete die geplanten Maßnahmen als „nicht umsetzbar“. Sie gingen „an der Realität vorbei.“ Warum die Städte wieder aus dem Entwurf gestrichen wurden, blieb am Montagabend zunächst unklar.

In der endgültigen Verordnung heißt es, dass Bewohner aus den besagten Kreisen dieses Gebiet nur verlassen dürfen, „soweit dabei ein Umkreis von 15 Kilometern Luftlinie ab der Grenze des eigenen Heimatorts (politische Gemeinde) nicht überschritten wird.“ Auch von draußen darf man nur einreisen, wenn man nicht weiter als 15 Kilometer entfernt wohnt. Ausgenommen sind „die Erledigung beruflicher, dienstlicher, ehrenamtlicher und vergleichbarer Besorgungen“ sowie „der Besuch der Schule, der Kindertagesbetreuung beziehungsweise Notbetreuung“ oder zum Beispiel „Besuche bei und von engen Familienmitgliedern, Lebensgefährten und vergleichbar nahestehenden Personen.“

Alle vier betroffenen Kreise liegen bei Inzidenzwert über 200

In NRW lagen am Montag alle vier Kreise über der Marke von 200. Den höchsten Wert wies mit 261 der Kreis Höxter auf, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorging.

Dahinter lagen der Oberbergische Kreis mit 244,8, der Kreis Recklinghausen (228,5). Auch die nicht mehr genannten Städte Gelsenkirchen (227,2), Bottrop (225,4) und Bielefeld (211,6) lagen über der eigentlich entscheidenden Kennzahl.

Verschärfter Lockdown am 11. Januar in Kraft getreten

Der Lockdown in NRW ist wegen der weiter angespannten Corona-Lage am 11. Januar verlängert und verschärft worden. Nicht nur bei der 15-Kilometer-Regel war NRW vom Kurs abgewichen: Anders als von Bund und Ländern zunächst angekündigt, gibt es auch Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen für Kinder.

Thomas Kutschaty, Fraktionschef der oppositionelle SPD, wirft Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) deshalb Wortbruch vor, der Landtag kommt am 12. Januar zu einer Sondersitzung zusammen.

15-Kilometer-Regel in Hotspots mit Inzidenzwerten über 200

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 soll der Bewegungsradius der Bürger eingeschränkt werden: Reisen und Fahrten im Freizeitzusammenhang über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort hinaus würden dann nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums untersagt.

In der Neufassung der Coronaschutzverordnung fehlt die konkrete Regelung indes. Die Entscheidung über die Bewegungseinschränkungen müssen demnach die lokalen Behörden treffen. Wörtlich heißt es:

"Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit über einem Wert von 200 liegt, prüfen die Erforderlichkeit über diese Verordnung hinausgehender zusätzlicher Schutzmaßnahmen und können diese im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales anordnen. Die angeordneten Maßnahmen sind fortlaufend zu überprüfen und aufzuheben, wenn die Infektionszahlen nachhaltig deutlich unter den Wert von 200 absinken."

Die Kommunen haben Zweifel, ob und wie eine solche massive Einschränkung im Leben der Bürger rechtssicher durchgesetzt werden könnte. Die Gerichte hatten in der Vergangenheit in einer Reihe von Entscheidungen einige Anti-Corona-Maßnahmen kassiert. Der Städtetag meint, diese Möglichkeit helfe praktisch nicht weiter.

Kontaktbeschränkungen: 1+1-Regel mit Blick auf Kinder entschärft

Ein Hausstand plus eine weitere Person: Diese Verschärfung der Kontaktbeschränkungen hatten Bund und Länder nach ihrem Corona-Gipfel angekündigt. Die NRW-Landesregierung hat in der neuen Coronaschutzverordnung Ausnahmen für Kinder vorgesehen. Demnach dürfen die eigenen Kinder zum Treffen mit einem anderen Haushalt mitgenommen werden.

Wörtlich lautet die Regel in NRW: "Beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand, die von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden kann", dürfe der Mindestabstand unterschritten werden.

Kinder sind nicht mehr in der Kita und Schüler sind nicht mehr in der Schule. Sie können sich dort nicht mehr mit ihren Freunden treffen. Kinder und insbesondere Einzelkinder, bräuchten aber den Kontakt zu Gleichaltrigen, unterstreicht der Städtetag.

Zweite Ausnahme: Der Mindestabstand darf auch unterschritten werden, "wenn dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist sowie zur Wahrnehmung von Umgangsrechten". Die strenge Auslegung der 1+1-Regel hätte sonst bedeutet, dass etwa getrennt lebende Väter oder Mütter nur eines ihrer Kinder hätten treffen dürfen. Auch Treffen zweier Mütter mit ihren Kindern beispielsweise auf einem Spielplatz wären ohne die Ausnahme nicht möglich gewesen, werden durch die Ausnahme in der NRW-Verordnung aber ermöglicht.

Sondersitzung des Landtags am Dienstag

Die Sondersitzung des Landtags am Dienstag sei auch wegen des „traurigen Rekordstands“ an Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus notwendig, sagte Kutschaty. Die Zahl der bundesweiten Neuinfektionen sei ebenfalls auf einem Höchstniveau. Die Lage auf den Intensivstationen spitze sich zu.

Dabei seien sich die Fachleute einig, dass sich noch nicht einmal alle Auswirkungen der Weihnachts- und Silvesterbesuche in den jetzigen Fallzahlen niedergeschlagen hätten.

Die Grünen halten Zeitpunkt der Sondersitzung für verfrüht

Die Grünen-Landtagsfraktion bezeichnete die parlamentarische Beratung zwar als richtig, hält den Zeitpunkt der Sondersitzung aber für verfrüht. Aus ihrer Sicht wäre die Sitzung eine Woche vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (25. Januar) sinnvoller gewesen, teilten die Fraktionschefinnen Josefine Paul und Verena Schäffer mit. Man werde erst in einer guten Woche wieder realistische Einschätzungen über die tatsächlichen Inzidenzwerte haben. (shu mit dpa/JeS)