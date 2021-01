Düsseldorf. Wegen Lieferproblemen bei Biontech starten die Impfzentren erst am 8. Februar. Bei der Impfung von Klinikbeschäftigten gibt es einen Impfstopp.

Wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech verschiebt Nordrhein-Westfalen den Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben. Und auch in den Krankenhäusern gibt es einen sofortigen Impfstopp.

Die 53 stationären Impfzentren in den kreisfreien Städten und Landkreisen sollen ihren Betrieb deshalb erst am 8. Februar aufnehmen, eine Woche später als bislang geplant, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist der kurzfristige Umbau in einem Abfüllwerk des Impfstoffherstellers Biontech und Pfizer, der in der kommenden Woche deutlich weniger Impfstoff als vorgesehen liefern kann.

Ab 1. Februar soll in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen weitergeimpft werden

„Die von BioNTech aktuell mitgeteilten geänderten Liefermengen machen zwingend eine Änderung der Impfplanung erforderlich“, heißt es in dem Schreiben des Ministeriums an die Koordinierungsstellen der Impfzentren in den Kreisen und Kommunen, das dort am Dienstagabend einging. Die für Mittwoch und Donnerstag bestellten Impfstoffe für Krankenhäuser könnten bereits „nicht mehr ausgeliefert werden“.

Zudem könnten „ab sofort keine Bestellungen für Erstimpfungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen veranlasst werden. Alle bereits getätigten Erstimpfungs-Bestellungen für den 22.01. und die folgenden Tage werden seitens des Landes storniert“, so das Gesundheitsministerium in der E-Mail.

Personen, die bereits eine erste Impfung bekommen hätten, würden aber auch in der kommenden Woche wie geplant ihre zweite Impfdosis erhalten, sagte ein Sprecher der dpa. In Alten- und Pflegeheimen seien heute und morgen noch vereinzelt Erstimpfungen möglich, so das Ministerium. Ab dem 1. Februar solle in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen regulär weitergeimpft werden.

Corona-Impfung: Terminvergabe für über 80-Jährige startet am 25. Januar

Auch wenn der Starttermin verschoben werden musste, startet die Terminvergabe für eine Corona-Impfung in einem Impfzentrum weiterhin am 25. Januar. Ab 8 Uhr morgens können in NRW Senioren über 80 Jahren online unter www.116117.de oder telefonisch unter 116 117 einen Termin vereinbaren.

In NRW sind laut Gesundheitsministerium bisher rund 350.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Alleine in dieser Woche sei die Zahl der Erstimpfungen um 67.000 gestiegen, circa 30.000 weitere Verabreichungen kämen bis Ende dieser Woche noch hinzu, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

