NRW verschiebt Start der Corona-Impfzentren um eine Woche

Düsseldorf. Senioren über 80 Jahren müssen eine Woche länger auf ihre Corona-Impfung warten. NRW verschiebt den Start der Impfzentren auf den 8. Februar.

Wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech verschiebt Nordrhein-Westfalen den Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben. Auch die Erst-Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen deshalb in der kommenden Woche pausieren.

Die 53 stationären Impfzentren in den kreisfreien Städten und Landkreisen sollen ihren Betrieb deshalb erst am 8. Februar aufnehmen, eine Woche später als bislang geplant, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist der kurzfristige Umbau in einem Abfüllwerk des Impfstoffherstellers Biontech und Pfizer, der in der kommenden Woche deutlich weniger Impfstoff als vorgesehen liefern kann.

Corona-Impfung: Terminvergabe für über 80-Jährige startet am 25. Januar

Personen, die bereits eine erste Impfung erhalten haben, sollen aber weiter wie geplant ihre zweite Impfdosis erhalten. Ab dem 1. Februar soll dann in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen regulär weitergeimpft werden.

Auch wenn der Starttermin verschoben werden musste, startet die Terminvergabe für eine Corona-Impfung in einem Impfzentrum weiterhin am 25. Januar. Ab 8 Uhr morgens können in NRW Senioren über 80 Jahren online unter www.116117.de oder telefonisch unter 116 117 einen Termin vereinbaren.