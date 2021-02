NRW-Promis über ein Jahr Corona: "Es ist wie im Nebel"

Essen. Gesundheitsminister Laumann hatte kein einziges Wochenende frei, BVB-Spieler Delaney sehnt sich nach Fans: Promis aus NRW über ein Jahr Corona.

Vor einem Jahr wurde Gangelt über Nacht bekannt. Der Ort im Kreis Heinsberg war einer der bundesweit ersten Corona-Hotspots. Nach einer Karnevalssitzung am 15. Februar und den ersten Erkrankten in der Klinik wurden Aschermittwoch erste Schulen, Kitas und Heime geschlossen. Die Feier galt als der Urknall der Pandemie in NRW.

Seither hat die Pandemie unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Ein Jahr danach haben wir Politiker, Wissenschaftler, Sportler und Wirtschaftsvertreter aus NRW gefragt, wie sie auf das vergangene Jahr zurückblicken.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

"Das Jahr war auch für mich ehrlich gesagt verrückt. Auch ich habe mich wie jeder andere an die Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens halten müssen, damit wir das Virus so gut wie möglich bekämpfen. Das fällt mir auch nicht leicht. Aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Umso schneller bringt es uns am Ende Stück für Stück in ein normales Leben zurück, in eine Zeit, in der das Virus dank der Impfungen hoffentlich seinen Schrecken weitgehend verlieren wird. Als Politiker habe ich seit dem ersten Ausbruch in NRW kein einziges freies Wochenende mehr gehabt. Von Urlaub will ich gar nicht reden. So etwas habe ich in meiner langen politischen Laufbahn auch nicht erlebt. Aber ich mache das gerne, damit wir diese Jahrhundertkrise hoffentlich bald hinter uns lassen können."

„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen", sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Foto: Federico Gambarini / AFP

Pamela Dutkiewicz-Emmerich, TV Wattenscheid, Vize-Europameisterin im Hürdensprint

"Rückblickend bin ich dankbar, dass ich meinen Beruf ausüben kann. Ich weiß, dass es anderen viel, viel schlechter geht als mir. Trotzdem vermisse ich das Leben am Stützpunkt. Die jungen Leute, die Leichtigkeit, die Perspektive – all das fehlt. Es ist wie im Nebel: Du guckst zum nächsten Baum, und weiter geht es nicht. Das ist mühselig."

Pamela Dutkiewicz, Vize-Europameisterin im Hürdensprint. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Anja Weber, DGB-Vorsitzende NRW

"Corona stellt unser ganzes Leben auf den Kopf – politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich – und hat bei vielen zu ganz persönlichen Schicksalsschlägen geführt, die tief schmerzen. Die Krise hat aber auch gezeigt, was wesentlich ist: Ein handlungsfähiger Staat, eine gute Gesundheitsversorgung und entschlossenes, solidarisches Handeln, auch durch staatliche Unterstützungsprogramme. Die Auswirkungen für Beschäftigte konnten besonders dort begrenzt werden, wo es starke Gewerkschaften und Betriebsräte gibt und Mitbestimmung und Arbeitsschutz vor Ort groß geschrieben werden."

Anja Weber, DGB-Vorsitzende in NRW. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Uwe Lyko alias Herbert Knebel (66), Kabarettist

"Ganz am Anfang habe ich das eigentlich noch genossen, man konnte mal wieder richtig runterkommen und entspannen. Aber mittlerweile schlägt mir das Nichtstun echt aufs Gemüt. Es nimmt auch ganz viel von der Motivation, kreativ zu sein, denn man weiß ja gar nicht mehr, wofür… Wie hat ein Autor das vor kurzem schön beschrieben: Die Seele stirbt."

Uwe Lyko alias Herbert Knebel schlägt das Nichtstun aufs Gemüt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Prof. Ulf Dittmer, Chef-Virologe der Essener Universitätsmedizin

"Es war ein sehr anstrengendes Jahr, wissenschaftlich aber ein ungeheuer spannendes. Wir mussten ständig improvisieren, monatelang hinter Plastikteilchen für unsere Virustests herlaufen, weil die Hersteller nicht liefern konnten und standen plötzlich als Virologen in aller Aufmerksamkeit, worauf ich ab sofort gerne wieder verzichten könnte. Aber nie zuvor in meiner Karriere habe ich so viel gelernt, beeindruckt hat mich vor allem die Rasanz, mit der wir neue Erkenntnisse gewonnen und letztendlich sogar Impfstoffe entwickelt haben."

Prof. Ulf Dittmer leitet das Institut für Virologie am Uniklinikum in Essen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Thomas Delaney (29), Fußballprofi von Borussia Dortmund

"Die Situation ist für alle Menschen eine außergewöhnliche, und ich werde als Profi sicher nicht klagen. Privat ist es so, dass meine Frau schwanger ist, wir sind hier alleine, und wir empfangen im Grunde seit fast einem Jahr keinen Besuch. Und beruflich: Fußball mit Zuschauern ist einfach etwas ganz anderes. Es fehlt so viel. Und wir sehnen die Zeit herbei, in der die Fans wieder bei uns im Stadion sind.“

BVB-Profi Thomas Delaney.

Martin Schmitz, RWE-Chef

"Ein Jahr Corona und der Strom war immer sicher. Das bleibt so. Auch dank des großen Einsatzes unserer Beschäftigten in Kraftwerken, Anlagen und Tagebauen, die zur sicheren Stromproduktion beitragen. Rund um die Uhr und unter erschwerten Pandemie-Bedingungen. Ihnen und den vielen anderen, die bei Gesundheit, Sicherheit oder Versorgung ihr Bestes geben, gebührt Respekt und Anerkennung."

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Foto: Michael Gottschalk / FUNKE Foto Services

Prof. Birgit Eickelmann, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Paderborn

"Das letzte Jahr war auch für mich ganz anders als geplant. Es sollte ein Forschungsjahr mit viel Austauschmöglichkeiten und neuen Ideen werden. Quasi der Weg in das neue Jahrzehnt der Entwicklung von Schule in einer Kultur der Digitalität. In Erinnerung wird mir bleiben, dass die Corona-Pandemie die Zeit war, in dem die Wissenschaft ihre Verantwortung für die Gesellschaft und für die Menschen wahrgenommen hat. Ich denke, dass zudem vielen Menschen erst in der Pandemiezeit richtig deutlich geworden ist, welche wichtige Rolle gute und chancengerechte schulische Bildung spielt. Hieran können und müssen wir anknüpfen."

Prof. Birgit Eickelmann ist Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Paderborn. Foto: Foto: UPB / UPB

Johan Simons (74), Intendant des Schauspielhauses Bochum

"Die vergangenen Monate waren wirklich richtig, richtig schwer. Wir konnten einander nicht festhalten, nicht umarmen – und auch fast nie vor einem vollen Saal spielen. Halt gibt mir ein Satz von Heiner Müller, der eine wichtige Haltung gegenüber dem Leben zum Ausdruck bringt: „Länger als Glück ist Zeit, und länger als Unglück.“

Johan Simons, Intendant des Bochumer Schauspielhauses. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe

"Es ist jetzt ein Jahr her, dass sich unser Leben in nie gekannter Weise verändert hat. Reisen in die Projektgebiete der Kindernothilfe waren und sind nicht möglich. Aber habe ich deshalb weniger gesehen und erlebt? Wir haben andere Wege für interessante Begegnungen, Austausch und gute Gespräche gefunden, und das Zuhören hat dabei einen neuen Stellenwert erhalten. Wir Menschen sind auf zwischenmenschliche Wärme und Solidarität angewiesen. Dieses Jahr der Distanz hat mich über große Entfernungen hinweg im Herzen mit vielen Menschen enger zusammengebracht, als ich es mir hätte vorstellen können."