Mutante aus Vietnam: Was wir über die Virus-Variante wissen

Essen. Es gibt Berichte über eine in Vietnam entdeckte Virus-Variante. Müssen wir uns Sorgen machen? Virologe Dittmer über aktuelle Entwicklungen.

In den letzten Tagen wurde berichtet, dass Forscher der Universitätsmedizin Ulm Verunreinigungen im Astrazeneca-Impfstoff festgestellt haben. Was genau bedeutet das? Welche Verunreinigungen wurden entdeckt?

Im Interview spricht Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen über aktuelle Entwicklungen in der Coronapandemie. Außerdem Thema: Neue Virus-Variante in Vietnam entdeckt. Was wissen wir darüber? Die Fragen im Überblick:

Bedeutet das ein Risiko für Menschen, die mit Astrazeneca geimpft werden?

Was genau ist denn grundsätzlich so schwierig an der Herstellung von Vektorimpfstoffen?

Was wissen wir nach aktuellem Datenstand über die in Vietnam entdeckte Virus-Variante?

Astrazeneca als Erstimpfung, Biontech als Zweitimpfung: Wie groß kann der Abstand dann zwischen den beiden Impfungen sein, ohne dass der Impfschutz vermindert wird?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW. Diesmal sprechen wir unter anderem noch über die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), die den Biontech-Pfizer-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zugelassen hat. Und: Neue Namen für die Virusvarianten.

