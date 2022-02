NRW: Wüst sagt zügige Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu

Düsseldorf. Einen Tag vor der MPK hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst den Landtag über den weiteren Corona-Kurs informiert. Um diese Lockerungen geht es.

Einen Tag vor der nächsten Bund-Länder-Runde hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) konkrete Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen für Nordrhein-Westfalen angekündigt. Die Sondersitzung des NRW-Landtags am Dienstag hatte die Opposition aus SPD und Grünen beantragt.

Wüst hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er Perspektiven für schrittweise Öffnungen sieht. Die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen müssten aber durch einen Basisschutz abgesichert werden, „um die ersten Schritte der Öffnung nicht zu gefährden“, sagte er am Dienstag im NRW-Landtag. Wüst ist aktuell auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Lesen Sie auch: In drei Schritten zum „Basisschutz“ - so plant NRW bei Corona

Corona-Kurs in NRW: „Achtsam zurück zur Normalität“

„Es besteht Grund zur Hoffnung“, sagte der NRW-Ministerpräsident am Dienstag im Landtag. Hoffnung, „dass sich die Ominkon-Welle langsam zurückzieht“. So habe man in den vergangenen Tage beobachten können, dass die Infektionszahlen leicht zurückgehen.

Erste Öffnungen seien daher richtig, „aber sie müssen so gemacht werden, dass wir nicht nach ein paar Wochen auf dem halben Weg wieder umdrehen müssen“. Deshalb sei Achtsamkeit weiter nötig. „Wir müssen die Öffnungsperspektive absichern, mit Achtsamkeit, Basisschutz und konsequentem Impfen“, so Wüst.

Zunächst sollen daher die Einschränkungen dort zurückgenommen werden, „wo die Risiken einer Ansteckung verhältnismäßig gering, der Schaden besonders hoch und eine Alternative vorhanden ist“. Ein Beispiel dafür sei die 2G-Regelung im Einzelhandel. Wüst wisse um die großen Belastungen und Anstrengungen des Handels in den vergangenen Monaten. Die FFP2-Maske werde künftig „der zentrale Schutzmechanismus“ beim Einkaufen sein.

„Spürbare“ Lockerungen für Geimpfte im privaten Bereich

In einem weiteren Schritt wolle man die Einschränkungen zurücknehmen, die besonders stark in die Grundrechte der Menschen eingreifen. Das gelte etwa im privaten Bereich. „Zu den ersten Schritten wird bei uns in Nordrhein-Westfalen gehören, dass wir die Kontaktbeschränkungen für die Geimpften spürbar zurücknehmen“, sagte Wüst im NRW-Landtag.

In weiteren Schritten seien Erleichterungen in der Gastronomie, in Hotels und bei Großveranstaltungen geplant. „Das ist unser klarer Kurs“, so der NRW-Ministerpräsident. „Achtsam zurück zur Normalität.“

Wüst fordert Rechtsgrundlage für Corona-Basisschutz

Der Ministerpräsident fordert vom Bund eine Rechtsgrundlage für einen Corona-Basisschutz für die Zeit nach Auslaufen der bisherigen Maßnahmen. „Wir brauchen weiter mindestens die Möglichkeit für bewährte Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienekonzepte“, sagte er am Dienstag. Eine verantwortungsvolle Öffnungsperspektive funktioniere nur mit einem guten Basisschutz. „Wir brauchen auch in Zukunft die Möglichkeit, die Verwundbarsten in unserer Gesellschaft schützen zu können, wenn es denn sein muss“, betonte Wüst.

Nach derzeitigem Stand laufe die Rechtsgrundlage für jede Schutzoption gemäß Infektionsschutzgesetz des Bundes am 19. März aus, so Wüst. Eine Lehre aus der Pandemie sei jedoch, bewährte Schutzmaßnahmen nicht auszuschließen. „In den dritten Winter der Pandemie müssen wir vorbereitet gehen“, mahnte Wüst. Das sind wir den Menschen schuldig.“

Kutschaty: Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal umsetzen

Der SPD-Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag, Thomas Kutschaty, hat die von Bund und Ländern angepeilte weitgehende Abschaffung der Corona-Schutzmaßnahmen begrüßt. „Der Preis für die Lockerungen, die wir uns jetzt erlauben, ist die Impfpflicht“, sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Dienstag in der Sondersitzung des Plenums. „Sonst stehen wir im Herbst wieder da, wo wir schon mal standen.“

Kutschaty, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist, forderte die Umsetzung der Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal von allen Bundesländern - auch von Bayern. Das Risiko bei alten und kranken Menschen, an Covid-19 zu erkranken und zu sterben, sei nach wie vor sehr hoch. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab Mitte März sei nun Recht und Gesetz. „Und die Länder sind verpflichtet, sie umzusetzen.“

Bund-Länder-Runde berät am Mittwoch über Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Am Mittwoch wollen Bund und Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über Lockerungen beraten. In einem ersten Beschlussvorschlag heißt es, dass bis zum 20. März die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden sollen. Danach sollten noch Schutzmaßnahmen wie das Tragen medizinischer Masken beibehalten werden. Beschlossen ist bislang aber noch nichts. Bei dem Vorschlag handelt es sich um eine Beratungsvorlage. (mit dpa)

