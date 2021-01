Landrat Pusch platzt der Kragen: „Laune ist bei minus 20“

Heinsberg. Heinsbergs Landrat Stephan Pusch hat in einem Video die Impfstrategie deutlich kritisiert: „Es geht hier nicht um die Vergabe von Theaterkarten.“

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) redet für gewöhnlich nicht lange um den heißen Brei herum. In seinen Videobotschaften auf Facebook äußert er sich regelmäßig zur aktuellen Corona-Lage im Kreis.

Am Donnerstag knöpfte er sich die Impfstrategie der EU und der Bundesregierung vor: „Ich habe den Eindruck, man möchte darüber hinwegtäuschen, dass man sehr naiv an die Sache heran gegangen ist.“ Gesundheitsminister Spahn, die EU und die Impfstoffhersteller schöben sich aktuell gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Andere Staaten wie Israel seien bereits deutlich weiter.

Landrat Stephan Pusch: „Hier rufen Leute bitter weinend an“

Nicht nur die Beschaffung des Impfstoffs, auch dessen Verteilung an die Bevölkerung kritisierte der Landrat. Auf einer Skala von 1 bis 100 läge seine Laune aktuell bei „minus 20“: „Hier rufen Leute bitter weinend an“, erzählt Pusch, der seit 2004 im Amt ist. „Wenn meine Mitarbeiter im Moment Seelentröster, Prellbock und alles mögliche sind und natürlich jetzt gar nicht mehr können und weinend am Telefon sitzen, dann läuft irgendwas falsch.“

Pusch weiter: „Wenn man doch wochenlang Zeit hatte und weiß, dass es hier nicht um die Vergabe von Theaterkarten geht, sondern darum, dass Leute Angst haben keinen Impftermin zu bekommen, weil sie um ihr Leben fürchten, dann muss ich sagen, ist das sehr sehr bescheiden, was da aufgesetzt worden ist.“

Mit Blick auf das Ende des Lockdowns am 14. Februar fordert der Christdemokrat „intelligente Lösungen“. Schulen und Betrieben müssten dann wieder öffnen. Es müssten Konzepte her, wie beispielsweise der Besucherverkehr in Friseursalons entzerrt werden kann. An die Landes- und Bundesregierungen gewandt sagte Pusch: „Wenn man das auf der höchsten Ebene nicht verantworten will, dann gebt uns bitteschön auf der örtlichen Ebene die Verantwortung zurück.“

