Die Herbstferien in NRW enden, am Montag (25. Oktober) kehren die Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume zurück. Auch nach diesen zwei Wochen Pause soll es im Präsenzunterricht weitergehen. Wie Yvonne Gebauer (FDP), Ministerin für Schule und Bildung in NRW, in einem Elternbrief mitteilt, "sollen die Schülerinnen und Schüler einen möglichst normalen und vor allem sicheren Schulalltag erleben." Dafür gelten an den Schulen weiter bestimmte Corona-Regeln. Hier gibt es die Übersicht:

Ferien NRW: Diese Corona-Regeln gelten zum Schulstart

Corona-Tests: Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, werden am ersten Schultag nach den Ferien (25. Oktober) auf Corona getestet. "Alternativ kann auch ein negativer Bürgertest vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist", heißt es in dem Elternbrief. Danach werden die gewohnten Testungen bis zu den Weihnachtsferien weiter durchgeführt.

Zwischenzeitlich wurde darüber diskutiert, die Corona-Tests nach den Ferien nicht erst im Klassenraum durchzuführen. Ein verbindliches Angebot allerdings gibt es wohl nicht. Dementsprechend appelliert die Ministerin an die Eltern: "Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, in den letzten Tagen der Herbstferien zur Sicherheit testen – auch wenn Sie nicht im Urlaub waren."

Die Ferien in NRW gehen zu Ende: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) appelliert an die Eltern der Schülerinnen und Schüler, sich impfen zu lassen. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Maskenpflicht: Die Landesregierung plant, die Maskenpflicht ab dem 2. November - also zwei Wochen nach den Herbstferien - im Unterricht abzuschaffen. Dann soll eine Maskenpflicht nur noch im Schulgebäude, insbesondere auf den Verkehrsflächen, bestehen. Virologen allerdings kritisieren diese Pläne mit deutlichen Worten. In den Außenbereichen der Schulen muss keine Maske mehr getragen werden.

Klassenfahrten: Schulen können weiter frei Klassenfahrten planen und durchführen, heißt es in dem Elternbrief. Allerdings: Die Herner Mont-Cenis-Schule hatte eine Klassenfahrt nur mit geimpften und genesenen Schülern geplant. Das wurde von der Bezirksregierung verboten. (Lesen Sie hier: So begründet die Bezirksregierung die Entscheidung)

Schulen können weiter frei Klassenfahrten planen und durchführen, heißt es in dem Elternbrief. Allerdings: Die Herner Mont-Cenis-Schule hatte eine Klassenfahrt nur mit geimpften und genesenen Schülern geplant. Das wurde von der Bezirksregierung verboten. (Lesen Sie hier: So begründet die Bezirksregierung die Entscheidung) Ganztags- und sonstige schulische Betreuungsangebote: Diese Angebote finden auch nach den Herbstferien - unter Beachtung des vor Ort geltenden Hygienekonzeptes - in vollem Umfang statt.

Für 12 bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler spricht die Ständige Impfkommission (STIKO) eine grundsätzliche Impfempfehlung gegen das Coronavirus aus. Für Kinder unter 12 Jahren ist derzeit noch kein Impfstoff zugelassen. "Zum Schutz für sich selbst, aber auch zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen", schreibt Schulministerin Gebauer an die Eltern der Schüler, "möchte ich Sie herzlich bitten: Lassen Sie sich impfen."

