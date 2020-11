Härtere Corona-Maßnahmen? Was Virologe Dittmer dazu sagt

Essen. In unserem Live-Interview spricht WAZ-Chefredakteur Tyrock mit dem Leiter der Virologie der Essener Uniklinik über aktuelle Pandemie-Fragen.

Die Nachrichten rund um Corona überschlagen sich: Die Aussicht auf einen Impfschutz rückt näher. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Neuinfektionen hoch. Die Maßnahmen des Lockdowns haben das Wachstum bei den Fallzahlen gebremst. Was wir sehen, ist bisher allerdings nur eine Seitwärtsbewegung. Das wird nicht reichen, um mittelfristig eine Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden. Bund und Länder haben weitere, strengere Regeln in Aussicht gestellt - wollen aber die Entwicklung vorerst noch abwarten. In anderen europäischen Ländern wurden bereits harte Ausgangssperren verhängt wie jetzt in Österreich.

WAZ-Chefreakteur Andreas Tyrock Foto: FUNKE Foto Services

Am Mittwoch, ab 16 Uhr, spricht WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock mit dem Direktor der Virologie am Uniklinikum Essen, Prof. Ulf Dittmer, in einem Live-Interview darüber, was wir in den kommenden Wochen erwarten müssen und hoffen dürfen im Kampf gegen die Pandemie. Es geht um die Frage, ob strengere Pandemie-Auflagen notwendig sind, ob und mit welchem Vakzin man sich impfen lassen sollte, ob Präsenzunterricht an den NRW-Schulen weiter Sinn macht.

Wenn Sie dabei sein wollen und selbst Fragen an Prof. Dittmer haben, können Sie sich über diesen Link dazuschalten: