Gebauer: Auch 2021 kein "Not-Abitur" wegen Corona in NRW

Das aktuelle Schuljahr in NRW soll trotz des Ausfalls von Präsenzunterricht voll gewertet und gezählt werden. Das teilte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch mit. Auch Versetzungsentscheidungen sollen am Ende des Schuljahrs getroffen werden, sagte die Ministerin. Schülerinnen und Schüler, die sich in Folge der Pandemie in ihren schulischen Leistungen entsprechend verschlechtert haben, könnten in diesem Schuljahr deshalb eine Klasse wiederholen müssen. Dies soll jedoch "unbürokratisch" geregelt werden und keinen Einfluss haben auf die rechtlich geregelte "höchste Verweildauer" an einer Schulform.

"Wir tun alles dafür, dass die Schülerinnen und Schüler in NRW das Schuljahr erfolgreich bewältigen können", sagte Gebauer. Ziel seien bei allen Schülerinnen und Schülern der Abgangsjahrgänge "anerkannte Abschlüsse unter farien Bedingungen", erklärte die Ministerin.

Gebauer lehnte Forderungen nach einem "Not-Abitur" ab. Als Begründung nannte Gebauer, dass man bis kurz vor Weihnachten am Präsenzunterricht festgehalten habe und auch jetzt wieder in den Präsenzunterricht eingestiegen sei. Die Abiturprüfungen wurden um eine Woche auf den 12. bis 23. April 2021 verschoben.

Abschlussjahrgänge in voller Klassenstärke unterrichten

Seit dem 22. Februar sind mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler in NRW in ihre Klassen zurückgekehrt. Für die Grundschulen ist ein Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht in halbierten Klassenstärken geplant. Damit kehrt laut NRW-Schulministerin Gebauer zunächst die Hälfte der rund 680.000 Grundschüler in die Klassen zurück.

Die Abschlussjahrgänge mit rund 280.000 Schülern an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien können laut Gebauer auch in voller Klassen- oder Kursstärke unterrichtet werden. Hinzu kommen etwa 220.000 Schüler an Berufskollegs, die meist nur ein oder zwei Tage pro Woche Unterricht haben.

Nachhol-Angebot für versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler in Sommerferien

Wo bei Schülern die Versetzung gefährdet ist, wolle das Land NRW Nachprüfungsmöglichkeiten erweitern. Zudem gibt es ein Nachholangebot für versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien, für das insgesamt 36 Millionen Euro bereit gestellt würden, teilte die Ministerin mit.

Abiturientinnen und Abiturienten sollen wegen der Pandemieunter anderem eine breitere Auswahlmöglich bei Prüfungsaufgaben bekommen, sagte die Schulministerin. Externe Zweitkorrekturen von Abiturarbeiten würden wie bereits im vergangenen Schuljahr entfallen, sagte Gebauer.

Die dazu notwendigen Gesetzesänderungen seien am Dienstag vom NRW-Kabinett gebilligt worden. Sie würden nun bis Ende kommender Woche den Verbänden zur Beratung vorgelegt und sollen im Anschluss im Landtag NRW zur Abstimmung vorgelegt werden.

Corona und Schule in NRW: Wie funktioniert das Wechselmodell?

Unterdessen sind im jetzt wieder gestarteten Präsenzunterricht bis zum 7. März "keinerlei Änderungen" geplant, hatte Gebauer zum Wochenbeginn erklärt. Sollte die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen „stabil“ unter 50 sinken, dann werde die Landesregierung über eine Erweiterung des Präsenzunterrichts entscheiden.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) informiert am Mittwoch in einem Pressegespräch über die aktuelle Entwicklung an den Schulen in NRW. Foto: Marcel Kusch/dpa POOL/dpa

Wenn es das Infektionsgeschehen zulasse, sollten dann weitere Jahrgänge in den Präsenzunterricht zurückgeholt werden. „Wir müssen aber stabil unter die 50 kommen.“ (dae/mit dpa)

