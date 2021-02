Friseure dürfen wieder öffnen: Ist die Ausnahme gerecht?

"Vorsicht mit Perspektive oder Perspektive mit Vorsicht": so fasst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Entscheidung von Bund und Länder zusammen, den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern. Die Bundesländer sollen allerdings über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner könnte es weitere Öffnungen geben.

Während für alle anderen Branchen weiter der Lockdown gilt, dürfen Friseure ab 1. März wieder öffnen.

Friseursalons in Deutschland sind seit Mitte Dezember pandemiebedingt geschlossen - nach dem Willen der Bundesregierung soll sich das ändern: Während für alle anderen Branchen bis zum 7. März der Lockdown gilt, dürfen Friseurinnen und Friseure ihre Dienstleistungen bereits ab dem 1. März wieder anbieten.

Darauf haben sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Mittwoch geeinigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel begründete die Ausnahme auch damit, dass der Friseurbesuch wichtig für die Hygiene und speziell für ältere Menschen wichtig sei.



An der Entscheidung gab es schnell Kritik - schließlich schauen alle andere Branchen weiter in die Röhre. Für sie sind Öffnungen frühestens möglich, wenn der Inzidenzwert in ihrer Region auf 35 sinkt. (red/dpa)