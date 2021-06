Wann starten die Freizeitparks in NRW wieder in die Saison? Bleiben die Inzidenzzahlen in Bottrop konstant, könnte der Park bald öffnen. Ein genaues Öffnungsdatum gibt es aber noch nicht.

Düsseldorf. Mit der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung können auch die Freizeitparks in NRW endlich in die Saison starten. So planen die Parks in NRW.

Freizeitparks in NRW: Mit der neuen Corona-Schutzverordnung und dem Stufenplan bekommen auch die Freizeitparks nun eine Öffnungsperspektive.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung und dem Stufenplan bekommen auch die Freizeitparks nun eine Öffnungsperspektive. In NRW haben die ersten Freizeitparks bereits geöffnet, bei den meisten laufen im Hintergrund noch die Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung.

Die sinkenden Corona-Inzidenzen und die neue Corona-Schutzverordnung, die am 28. Mai in Kraft getreten ist, gibt nun auch den Freizeitparks in NRW endlich eine Öffnungsperspektive. Während andere Bundesländer die Corona-Maßnahmen für die Parkbetreiber etwa durch Modellprojekte (Europapark Rust in Baden-Württemberg) gelockert hatten, blieben die Parks in NRW erstmal weiter dicht. Das hat sich mit dem seit 28. Mai gültigen Stufenplan nun geändert.

Freizeitpark Fort Fun am 3. Juni wiedereröffnet

Der beliebte Freizeitpark Fort Fun in Wasserfall im Sauerland ist an Fronleichnam mit einem Besucherlimit von zunächst 2000 Gästen in die Saison gestartet. Seit Freitag, 4. Juni, ist der Park für alle Besucher öffnen. Auf 3000 Tickets soll das Kontingent im Laufe des Wochenendes hochgefahren werden. Tickets gibt es ausschließlich über den Online-Shop. » Lesen Sie dazu: Freizeitpark Fort Fun darf endlich in die Saison starten

Das Safariland Stukenbrock seit Ende Mai geöffnet

Seit Ende März ging es im Safariland Stukenbrock auf Autosafari, nun ist auch der gesamte Park geöffnet. Tagestickets müssen vorher im Online-Shop gebucht werden, im Park gelten für alle Besucher ab sieben Jahren die GGG-Regeln (Getestet, geimpft oder genesen). Der offizielle Schnelltest darf maximal 48 Stunden alt sein.

Ketteler Hof: Freizeitpark in Haltern öffnet Fronleichnam

Der Spiel- und Mitmachpark Ketteler Hof in Haltern am See kann nun auch endlich in die Saison starten. Los geht es am Fronleichnamstag, 3. Juni. Im Außenbereich sind alle Spielbereiche geöffnet, das gilt auch für die Gastronomie. Nur der Indoor-Spielplatz bleibt erstmal weiter geschlossen.

Wie in vielen anderen Parks ist auch hier der Einlass nur mit tagesbezogenem Online-Ticket oder mit gültiger Saison-/Jahreskarte erlaubt. Außerdem gilt die 3G-Regel, rein kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Der zertifizierte Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Kinder sind bis zum Schuleintritt von der Testpflicht befreit. Im Eingangs- und Sanitärbereich ist Maskenpflicht.



Movie Park in Bottrop seit dem 4. Juni wieder geöffnet

Auch der Movie Park Germany in Bottrop hat endlich wieder geöffnet. Los ging es am Freitag, 4. Juni. Der Parkbetrieb wird ähnlich wie schon 2020 mit Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Um die Infektionsgefahr zu verringern, wird die Besucherzahl reduziert - auf ein Drittel der normalen Gästezahl. "Wir sind sehr glücklich, dass es wieder losgeht“, sagte eine Sprecherin des Movieparks, der im vergangenen Jahr im November vorzeitig in die Winterpause gegangen war und 2021 eigentlich schon Ende März hatte starten wollen.

Der Park kann nur mit vorher gebuchtem Online-Ticket besucht werden, im Park muss beim Einlass, in Warteschlangen innen und außen, in den Attraktionen und in allen überdachten Gebäuden eine medizinische Maske getragen werden. Außerdem ist ein negativer Test notwendig, eine Bescheinigung über eine genesene Covid-Infektion oder eine vollständige Impfung.

Sollte der Park wieder schließen müssen, weil die Inzidenzen in Bottrop über 50 liegen, behalten alle Tickets ihre Gültigkeit und können zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden.

Schloss Beck empfängt seit dem 3. Juni wieder Besucher

Bereits einen Tag zuvor, am 3. Juni, öffnete der Freizeitpark Schloss Beck. Die Besucherzahl in dem Freizeitpark ist ebenfalls begrenzt, das Ticket muss im Vorfeld online gekauft werden. Außerdem muss (Stand 1. Juni) ein höchstens 48 Stunden altes negativer Corona-Testergebnis vorgezeigt werden. In Warteschlangen, am Einlass und auf Fahrgeschäften muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden (Kinder unter 6 Jahren nur als Empfehlung).

Phantasialand in Brühl öffnet am 10. Juni

Das Phantasialand in Brühl wird am 10. Juni öffnen. Das teilt der Freizeitpark auf seiner Homepage mit. Der Besuch ist nur mit vorab gebuchtem Online-Ticket möglich und aktuellem Nachweis über Impfung, Genesung oder zertifiziertem negativen Test (höchstens 24 Stunden alt, ab 6 Jahren). Im ganzen Park muss eine medizinische Maske getragen werden.

Panoramapark seit 1. Mai geöffnet: Freizeitpark bleibt geschlossen

Der Panoramapark Sauerland in Kirchhhundem hat seinen Betrieb zum 1. Mai aufgenommen. Die Spielplätze sind geöffnet, der Freizeitpark allerdings bleibt geschlossen. "Wir bitten Euch allerdings dringlichst darum, die allgemein gültigen Corona Schutzmaßnahmen (A-H-A Regeln) zu beachten. Verstöße gegen diese Maßnahmen werden mit Parkverbot geahndet", teilt der Panoramapark mit. Das Tagesticket kostet sieben Euro und muss im Vorfeld gekauft werden. Pro Hausstand (Haushalt) wird eine Anmeldung benötigt. » Lesen Sie dazu: Panorama-Park öffnet wieder: Das müssen Besucher beachten

Irrland in Kevelaer: Teilbereich ist geöffnet

Das Irrland in Kevelaer-Twisteden hat Teile des Angebots geöffnet. So können Besucher das Irrland West besuchen. Auch das Irrland Süd und das Irrland Nord haben wieder geöffnet. Geschlossen bleiben vorerst die Wasserrutschen und einige Indoor-Attraktionen. Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Corona-Test ausgedruckt oder digital. "Corona-Tests können vor Ort im Bürgertestzentrum direkt am Busparkplatz neben dem Haupteingang gemacht werden", schreibt das Irrland auf der Homepage. Ein Selbsttest ist nicht erlaubt. Ein Tagesticket muss im Vorfeld gekauft werden und liegt bei 8,50 Euro.

Wunderland Kalkar öffnet am 3. Juni

Kernie's Familienpark im Wunderland Kalkar öffnete am 3. Juni wieder seine Tore. Auch hier müssen die Tickets im Onlineshop gekauft werden. Der Einlass ist auf 500 Gäste pro Stunde begrenzt, so ein Sprecher des Kalkarer Ordnungsamtes. Das Wunderland Kalkar bietet flexible Einzelkarten an. Am Eingang gilt die 3G-Regelung (Getestet, Geimpft Genesen), in Teilbereichen des Bereichs gilt ab 6 Jahren eine Maskenpflicht. Weitere Infos auf der Wunderland-Homepage

