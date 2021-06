EM-Spiele mit Freunden gucken: Wie viele Gäste sind erlaubt?

Trotz sinkender Corona-Inzidenz-Werte in Deutschland rät Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Vorsicht. Nach der der Gesundheitsministerkonferenz in München betont er, wie wichtig die Zweitimpfung im Kampf gegen die Delta-Variante ist. Die aktuellen Einreisebeschränkungen werden bis September verlängert. Was aus den Impfzentren wird, steht noch nicht fest.

Essen. Viele wollen das EM-Spiel zwischen Deutschland und England mit Freunden schauen. Doch: Wie viele dürfen sich treffen? Und ist ein Test Pflicht?

Wenn am Dienstagabend um 18 Uhr die deutsche Nationalmannschaft in Wembley auf England trifft im EM-Achtelfinale, laden viele in NRW ihre Freunde und die Verwandschaft zum heimischen Public-Viewing und zur Grillparty im Garten ein.

Doch wie viele Menschen dürfen sich nach aktuellen Corona-Regeln derzeit zu einer Grill- und Gartenparty in NRW treffen? Wir haben uns die Regeln einmal angeschaut.

Der Sommer ist da in NRW. Vor allem beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England im EM-Achtelfinale am Dienstagabend (18 Uhr) darf eine Grill- und Gartenparty mit Freunden eigentlich nicht fehlen. Doch mit wie vielen Menschen darf so eine Party stattfinden? Und benötigen die Gäste dafür einen negativen Corona-Test? Wir haben uns die aktuellen Corona-Regeln in NRW angeschaut.

EM-Spiele mit Freunden gucken: Welche Corona-Regeln gelten?

Grundsätzlich gilt: Für Geimpfte und Genesene hat die Bundesregierung Anfang Mai weitreichende Lockerungen beschlossen. So werden diese Personen bei den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Zudem müssen sie - wenn eigentlich durch die Corona-Regeln erforderlich - keinen negativen Test mehr vorzeigen, zum Beispiel in der Gastronomie.

Geimpfte müssen dafür ihren Impfpass dabei haben - seit der letzten Impfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Genesene benötigen einen Nachweis, dass die Corona-Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.

EM-Spiele mit Freunden gucken: Corona-Lockerungsstufe entscheidet über Kontakte

Doch auch diese Person können sich laut Robert Koch-Institut (RKI) mit Corona infizieren: „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, ist niedrig, aber nicht Null.“

Wuppertal und Hagen waren die letzten NRW-Städte, die in die Inzidenzstufe 1 gekommen sind (am 21. Juni). Für die Menschen dort ein Vorteil: Denn in der Inzidenzstufe 2 heißt es, dass "Partys und vergleichbare Feiern" nicht gestattet sind.

Mittlerweile befinden sich aber alle Städte und Kreise in NRW in Stufe 1, auch die NRW-Landesinzidenz liegt in Stufe 1. Das bedeuten die Lockerungsstufen für eine Gartenparty mit Freunden:

Diese Kontaktbeschränkungen gelten auch für Gartenpartys:

Im öffentlichen Raum dürfen sich fünf Haushalte treffen (Lockerungsstufe 1). In der Lockerungsstufe 2 – also zum Beispiel in Hagen – ist das Treffen von maximal zwei Haushalten erlaubt. Geimpfte und Genesene werden in beiden Stufen nicht mitgezählt.

Zusätzlich gilt in der Lockerungsstufe 1: "Partys und vergleichbaren Feiern ohne Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands und zum Tragen von Masken mit bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen, jeweils mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit, sind gestattet."

: " und vergleichbaren Feiern ohne Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands und zum Tragen von Masken mit bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen, jeweils mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit, sind gestattet." Im privaten Raum gibt es derzeit keine Kontaktbeschränkungen.

Sind negative Tests für eine Gartenparty in NRW notwendig?

Sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Raum gibt es derzeit keine Testpflicht.

Ein freiwilliger Schnelltest von Nicht-Geimpften ist aus Sicht des Immunologen Carsten Watzl aber ratsam.

Watzl ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI) und empfiehlt einen Antigen-Schnelltest, auch wenn die Inzidenzen gerade niedrig sind. Denn wenn Nicht-Geimpfte an der Grillparty teilnehmen, ist laut Watzl die Gefahr größer, dass sie infektiös seien. Diese Menschen könnten sich auch leichter anstecken.

