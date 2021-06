In vielen Ländern ist die Delta-Variante auf dem Vormarsch. Wir haben gesammelt: So viele Fälle der Delta-Variante gibt es in NRW und in Deutschland.

Coronavirus Delta-Variante in NRW: So viele Fälle der Mutation gibt es

Essen. Die Deltavariante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland und in NRW weiter aus. So viele Fälle der Mutation gibt es derzeit:

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter aus. Derzeit allerdings ist sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW wie auch in Deutschland auf einem niedrigen Niveau. Doch wie viele Fälle der Delta-Mutation sind in NRW bereits nachgewiesen? Und wie viel Prozent davon entfallen auf die Virusvariante?

Die Delta-Variante ist durch die internationale Entwicklung in den Fokus geraten. „Sie ist natürlich ansteckender als die britische Variante. Das müssen wir bedenken“, erklärte Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Gesundheitsminister, während eines Presse-Briefings. Auch die Delta-Mutation sei ein Grund, warum die Corona-Schutzverordnung in NRW ohne wesentliche Änderungen verlängert wurde. Allerdings: „Die jetzige Corona-Schutzverordnung bedeutet auch, dass in Kommunen unter 35 wieder sehr vieles möglich ist.“ Die aktuelle Version der Schutzverordnung läuft am 8. Juli aus.

Auch Laumann sei gespannt, wie es sich mit der Delta-Variante in NRW weiter entwickelt. Das Kabinett werde die Entwicklung prüfen.

Die meisten Fälle der Delta-Mutation gibt es nach Angaben des Robert-Koch Instituts (Stand 25. Juni) in NRW in Hagen und in Bonn. In beiden Städten zählt das RKI 16 Fälle der Variante.

Delta-Variante in NRW: So viele Fälle gibt es nach Angaben des RKI in Deutschland und in NRW

KW 24: 21. Juni bis 27 Juni : NRW: 62 Fälle; 10,2 Prozent der Fälle - Deutschland: 344 Fälle; 13 Prozent der Infektionen

: NRW: 62 Fälle; 10,2 Prozent der Fälle - Deutschland: 344 Fälle; 13 Prozent der Infektionen KW 23: 14. Juni bis 20. Juni : NRW: 74 Fälle; 4,4 Prozent der Infektionen - Deutschland: 472 Fälle; 6,4 Prozent

: NRW: 74 Fälle; 4,4 Prozent der Infektionen - Deutschland: 472 Fälle; 6,4 Prozent KW 22: 7. Juni bis 13. Juni : NRW: 52 Fälle; 1,8 Prozent der Infektionen - Deutschland: 358 Fälle; 3,1 Prozent der Infektionen

: NRW: 52 Fälle; 1,8 Prozent der Infektionen - Deutschland: 358 Fälle; 3,1 Prozent der Infektionen KW 21: 24. Mai bis 30. Mai : 59 Fälle; 1,4 Prozent der Fälle - Deutschland 267 Fälle; 1,6 Prozent der Infektionen

: 59 Fälle; 1,4 Prozent der Fälle - Deutschland 267 Fälle; 1,6 Prozent der Infektionen KW 20: 17. Mai bis 23. Mai : NRW: 13 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen - Deutschland: 82 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen

: NRW: 13 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen - Deutschland: 82 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen KW 19: 10. Mai bis 16. Mai : NRW: 28 Fälle; 0,3 Prozent der Infektionen - Deutschland: 94 Fälle; 0,1 Prozent der Infektionen

: NRW: 28 Fälle; 0,3 Prozent der Infektionen - Deutschland: 94 Fälle; 0,1 Prozent der Infektionen KW 18: 3. Mai bis 9. Mai: NRW: 28 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen - Deutschland: 83 Fälle; 0,1 Prozent der Infektionen

